اعتراف إسرائيلي على الهواء مباشرة: فقدنا السيطرة على الموضوع الإنساني في غزة

وجه لواء احتياط في الجيش الإسرائيلي انتقادات للحكومة الإسرائيلية قائلا إن الحرب في قطاع غزة لا يمكن أن تستمر للأبد، مضيفا أن إسرائيل فقدت السيطرة على الموضوع الإنساني في القطاع.

ونقلت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية عن مقابلة إذاعية للواء احتياط رون طال، القائد السابق للقوات البرية في جيش الاحتلال، قوله إن “الحرب لا يمكن أن تستمر إلى الأبد”.

وأضاف “لديّ لوم شديد جدًا للمستوى السياسي، يجب عليه أن يتخذ قرارًا إلى أين نحن ذاهبون، وما هي أهدافنا الآن، على افتراض أنه لا يمكن التوصل إلى صفقة جزئية”.

وتابع أن “جهاز الاحتياط لدينا منهك جدًا. الجيش اليوم في وضع ثابت، لقد أكمل مهامه في عملية مركبات غدعون وهو الآن ينتظر صانعي القرار”.

وقال القائد السابق للقوات البرية الإسرائيلية: “لا أتخيل أن تبقى حماس كمنظمة إرهابية في غزة عندما تنتهي الحرب. بعد ما فعلته حماس هنا، يجب إيجاد طريقة لطردها إلى الجحيم، فهي ليست شريكًا، ولا جارًا، ومكانها ليس بجانبنا”.

واعتراف اللواء رون طال في المقابلة التي بثت على الهواء مباشرة قائلا “لقد فقدنا السيطرة على الموضوع الإنساني. للأسف الشديد. قلت إنه لا يمكن إدارة حرب داخل منطقة تحتلها، دون أن تأتي بمنظمة تتولى السيطرة على القضايا المدنية الإنسانية، وهذا يضر بنا الآن”.

وأضاف “وضعنا الدبلوماسي سيء للغاية ومشكلتنا هي في داخلنا”.

وزعم طال أن “هناك الكثير من الطعام في قطاع غزة، لكن معظمه بالكامل يصل إلى حماس. من الناحية العسكرية، المنظمة غير موجودة، لكن من الناحية المدنية ليس لها بديل. كان يجب على الجيش الإسرائيلي أن يسيطر، ومن خلال سيطرته كان يجب عليه أن يأتي بقيادة بديلة لحماس”.

وقال طال إن الجيش الإسرائيلي يعارض حكما عسكريا لقطاع غزة، على حد قوله.

وأضاف “أخشى أن معارضة الحكم العسكري تنبع من موقف مفاده أننا لا نريد أن نكون المحتلين والحاكمين في قطاع غزة. لقد نُسي أمر آخر هنا – هذا ليس جيشًا لديه دولة، بل دولة لديها جيش. أحضروا فكرة التقسيم من قبل الأمريكيين، انظروا ماذا فعلت”.