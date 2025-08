الأونروا: عمليات الإنزال الجوي أكثر تكلفة 100 مرة على الأقل من الشاحنات

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن عمليات الإنزال الجوي التي تجري فوق قطاع غزة أكثر تكلفة 100 مرة من شاحنات المساعدات.

وكتب فيليب لازاريني عبر حسابه على “إكس”: ” عمليات الإنزال الجوي أكثر كلفة بنحو 100 مرة على الأقل من شاحنات المساعدات. بينما تحمل الشاحنات من المساعدات ضعف ما تحمله الطائرات”.

وأضاف لازاريني: “إذا كانت هناك إرادة سياسية للسماح بعمليات الإنزال الجوي، وهي مكلفة للغاية وغير كافية وغير فعالة، فيجب أن تكون هناك إرادة سياسية مماثلة لفتح المعابر البرية”.

Airdrops are at least 100 times more costly than trucks

Trucks carry twice as much aid as planes.

If there is political will to allow airdrops – which are highly costly, insufficient & inefficient, there should be similar political will to open the road crossings.

As the…

