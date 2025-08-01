الأونروا: عمليات الإنزال الجوي أكثر تكلفة 100 مرة على الأقل من الشاحنات

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن عمليات الإنزال الجوي التي تجري فوق قطاع غزة أكثر تكلفة 100 مرة من شاحنات المساعدات.

وكتب فيليب لازاريني عبر حسابه على “إكس”: ” عمليات الإنزال الجوي أكثر كلفة بنحو 100 مرة على الأقل من شاحنات المساعدات. بينما تحمل الشاحنات من المساعدات ضعف ما تحمله الطائرات”.

وأضاف لازاريني: “إذا كانت هناك إرادة سياسية للسماح بعمليات الإنزال الجوي، وهي مكلفة للغاية وغير كافية وغير فعالة، فيجب أن تكون هناك إرادة سياسية مماثلة لفتح المعابر البرية”.

Airdrops are at least 100 times more costly than trucks

Trucks carry twice as much aid as planes. If there is political will to allow airdrops – which are highly costly, insufficient & inefficient, there should be similar political will to open the road crossings. As the… — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) August 1, 2025

وقال المسؤول الأممي: “في حين أن سكان غزة يتضورون جوعا حتى الموت، فإن الطريقة الوحيدة للاستجابة للمجاعة هي إغراق غزة بالمساعدات”.

وأضاف لازاريني أن (الأونروا) وهي أكبر وكالة تابعة للأمم المتحدة، لديها 6 آلاف شاحنة محملة بالمساعدات عالقة خارج غزة تنتظر الضوء الأخضر للدخول.

وقال: “تمكنت الأمم المتحدة، بما في ذلك الأونروا وشركاؤها، من إدخال 500 إلى 600 شاحنة يوميا خلال وقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا العام”.

وأضاف “وصلت المساعدات إلى جميع سكان غزة بأمان وكرامة. ونجحت في عكس مسار المجاعة المتفاقمة دون أي تحويل للمساعدات”.

وتابع: “لا بديل عن استجابة الأمم المتحدة المنسقة مع الأونروا، حيث إن العمود الفقري لها قد حقق نتائج مماثلة. فلنعد إلى ما يُجدي نفعًا ولنقم بعملنا”.

واختتم مفوض (الأونروا) كلامه بالقول “هذا ما يحتاجه أهل غزة اليوم أكثر من أي وقت مضى، مع وقف إطلاق نار دائم”.