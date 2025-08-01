شاهد: وصول طائرة تركية إلى مطار حلب لأول مرة منذ 13 عاما

هبطت أول طائرة تركية، اليوم الجمعة، في مطار حلب الدولي للمرة الأولى منذ 13 عاما بسبب الصراع في سوريا.

وأظهرت لقطات وصول طائرة الركاب التابعة للخطوط الجوية التركية التي انطلقت من مدينة إسطنبول إلى حلب السورية. واستقبلت الطائرة والمسافرين بالترحاب والموسيقى.

وأقيمت مراسم قصّ الشريط الأحمر في مطار حلب خلال استقبال أول رحلة للخطوط التركية.

وفي كلمته خلال المراسم، أعرب القنصل التركي العام في حلب، معمر هاكان جنكيز، عن سعادته باستئناف رحلات الخطوط الجوية التركية إلى حلب بعد انقطاع دام 13 عامًا.

وقال جنكيز: “حلب هي بوابة سوريا إلى تركيا والعالم. وبالنسبة لتركيا، تُعدّ حلب أيضًا بوابة مهمة إلى سوريا والشرق الأوسط”.

وشكر جنكيز كل من ساهم في استئناف الرحلات الجوية للخطوط التركية إلى حلب واصفاً الحدث بـ”اليوم التاريخي”.

من جانبه، أكد مدير المبيعات الإقليمي الثاني في الخطوط الجوية التركية “محمود يايلا” أن حلب تعد من المدن المهمة في المنطقة بغناها التاريخي والثقافي.

وأضاف: “هدفنا هو تعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين من خلال إعادة فتح هذا الخط”، مؤكداً أنهم يعملون على زيادة اتصالاتهم الإقليمية مع تقديم المزيد من خيارات السفر لزبائنهم.

وقال علاء صلال، مدير العلاقات العامة في المديرية العامة للطيران المدني السوري، إنهم أضافوا فصلاً جديداً إلى تاريخ الطيران المدني السوري.

وأعرب صلال عن سعادته باستقبال أول رحلة للخطوط الجوية التركية إلى حلب بعد 13 عاماً من الانقطاع.

وقال: “يسعدني رؤيتكم في سماء حلب التاريخية. هذا ليس مجرد هبوط طائرة في مطار، بل هو أيضًا رمز لبناء جسر بين بلدين”.

وأضاف صلال: “مدينة حلب ترحب بكم بأسواقها القديمة وبازاراتها وقلعتها الأثرية وشوارعها التاريخية. يسعدنا أن نرحب بكم في حلب. نشكركم على ثقتكم بنا”.

وكانت الخطوط الجوية التركية، أعلنت الاثنين، أنها ستسير رحلات يومية بين إسطنبول وحلب.

وأوقفت الخطوط الجوية التركية رحلاتها الجوية إلى حلب عام 2012.