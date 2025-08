ويتكوف يزور مركزا لتوزيع المساعدات في غزة (صور)

زار المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف مركزا لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، اليوم الجمعة، بحسب ما أفاد السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي.

وقال هاكابي على منصة “إكس” إنما “ذهبت إلى غزة اليوم وشاهدتُ برنامجا إنسانيا غذائيا أطلقته الولايات المتحدة“، ونشر صورة له إلى جانب ويتكوف.

كان البيت الأبيض قد أعلن أمس الخميس أن ويتكوف وهاكابي سيتوجهان إلى غزة، الجمعة، لتفقد سير عملية تسليم المساعدات الغذائية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت لصحفيين إن المسؤولين سيتوجهان إلى غزة لتفقد مواقع توزيع الغذاء الحالية والعمل على خطة لإيصال المزيد من الغذاء إلى هناك، ومقابلة سكان غزة “للاطلاع بشكل مباشر على هذا الوضع المتردي”.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قافلة ويتكوف وصلت إلى محور موراغ شمال رفح، حيث تفقد مركزا لتوزيع الغذاء يتبع لما يعرف بـمؤسسة غزة الإنسانية في مدينة رفح جنوبي القطاع.

This morning I joined @SEPeaceMissions Steve Witkoff for a visit to Gaza to learn the truth about @GHFUpdates aid sites. We received briefings from @IDF and spoke to folks on the ground. GHF delivers more than one million meals a day, an incredible feat! pic.twitter.com/GyVK5cwNgZ

— Ambassador Mike Huckabee (@USAmbIsrael) August 1, 2025