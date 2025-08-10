عائلات الأسرى الإسرائيليين يعلنون إضرابا شاملا وشل الاقتصاد للمطالبة بوقف الحرب

دعت عائلات الأسرى المحتجزين لدى المقاومة في غزة، إلى إضراب شامل في جميع أنحاء إسرائيل الأحد المقبل، وشل مرافق الاقتصاد للمطالبة بصفقة تبادل شاملة ووقف الحرب.

وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان، اليوم الأحد، إن حكومة بنيامين نتنياهو قررت مواصلة الحرب وتعميقها وقتل الأسرى الأحياء والتخلي عن القتلى.

بدروه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن دعوة أهالي الأسرى إلى شل الاقتصاد “مبررة ومناسبة، وسنستمر في الوقوف إلى جانبهم”.

הקריאה של משפחות החטופים להשבתת המשק מוצדקת וראויה, נמשיך לעמוד לצידן. — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) August 10, 2025

كما أعلن رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان انضمامه إلى إضراب عائلات الأسرى ودعا جميع الإسرائيليين للنزول إلى الشوارع.

מפלגת הדמוקרטים מצטרפת לשביתת משפחות החטופים ביום ראשון. אני קורא לכל אזרחי ישראל, כל מי שערך החיים והערבות הדדית יקרים ללבו, לשבות יחד איתנו ולצאת לרחובות, להיאבק ולשבש. אסור להמשיך בשגרת החיים מול הפקרת אחינו ואחיותנו בעזה. אי אפשר לשתוק מול המציאות הזו. שובתים. נלחמים.… — Yair Golan – יאיר גולן (@YairGolan1) August 10, 2025

انقسام داخل الكابنيت

وفي وقت سابق اليوم، كشفت إذاعة (كان) التابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، عن وجود تباينات في مواقف أجهزة الأمن وذلك خلال الجلسة الأخيرة للمجلس الوزاري الأمني المصغّر (الكابينت) بشأن خطة نتنياهو لاحتلال قطاع غزة.

ووفق التقرير، فقد عبّرت أجهزة الجيش والاستخبارات (الموساد) والأمن العام (الشاباك) عن مواقف متباينة. وأفاد مصدر أمني أن القائم بأعمال رئيس الشاباك، الذي شارك في الجلسة، انضم إلى موقف بقية الأجهزة الأمنية التي دعت إلى مواصلة مفاوضات إطلاق سراح الأسرى بالتوازي مع أي تحرك عسكري. ومع ذلك، لم يُسجل معارضة قاطعة من الشاباك لخطة نتنياهو لاحتلال المدينة.

وكانت القناة قد نشرت أيضًا، مساء أمس، أن خطة اجتياح مدينة غزة قد تستغرق ما لا يقل عن 6 أشهر، وأن الجيش بدأ فعليًا الاستعداد لعملية إخلاء سكان المدينة، البالغ عددهم أكثر من 800 ألف فلسطيني، نحو المنطقة الإنسانية في المواصي، وذلك خلال الأسبوعين المقبلين. ويُتوقع أن تستمر عملية الإخلاء قرابة شهر ونصف قبل بدء المناورة البرية واسعة النطاق داخل المدينة.