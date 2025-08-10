إيران.. تحقيقات موسعة بحق متهمين اعتقلوا للاشتباه في ارتباطهم بإسرائيل

أعلن القضاء الإيراني، السبت، فتح تحقيق مع 20 شخصا تم اعتقالهم مؤخرا للاشتباه بارتباطهم بإسرائيل.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانغير في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإيرانية طهران: “تم وضع هذه الملفات على الفور تحت إشراف المحققين ويجري التحقيق فيها”.

وفي 28 يوليو/تموز الماضي، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية “اعتقال 20 جاسوسا وعميلا عملياتيا وداعما للموساد (جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي) وعناصر مرتبطة بضباط استخبارات إسرائيلية في عدد من محافظات البلاد بما في ذلك العاصمة طهران”.

وفي يونيو/حزيران الماضي، اندلعت حربٌ استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل بعد أن أطلقت إسرائيل سلسلة غارات غير مسبوقةٌ على الأراضي الإيرانية، ردّت عليها طهران بضربات صاروخية وهجمات بمسيرات.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي عن مقتل ضباط كبار وخبراء في البرنامج النووي الإيراني ومئات الأشخاص مستهدفا مواقع عسكرية ومناطق سكنية. كما قُتل ما لا يقل عن 10 علماء نوويين في الهجوم، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ومنذ انتهاء الحرب، أعلنت إيران أنها ستجري محاكمات سريعة للمشتبه بتعاونهم مع إسرائيل.

وأعلنت السلطات منذ ذلك الحين عن اعتقالات بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، بالإضافة إلى إعدام عدد من الأشخاص المدانين بالتعاون مع الموساد.

والأربعاء الماضي، أعدمت إيران روزبه فادي المُدان بالتجسس لصالح إسرائيل بتهمة نقل معلومات عن عالم نووي قُتل في الحرب.

وذكرت وكالة أنباء فارس أنه كان يعمل في معهد أبحاث العلوم والتكنولوجيا النووية، التابع لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وأضافت الوكالة أن روزبه فادي تعاون في إعداد بحث أكاديمي مع عالمين نوويين هما أحمد ذو الفقار وعبد الحميد مينوشهر اللذين قتلا خلال الحرب.