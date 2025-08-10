سياسة|أوروبا

زيلينسكي مستبقا قمة ترامب وبوتين في آلاسكا: “لا يمكن إنهاء الحرب دون أوكرانيا”

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أعلى الصورة ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي
(غيتي - أرشيفية)
10/8/2025

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت رفضه التخلي عن أي أراض أوكرانية وطالب بضرورة إشراك بلاده في أي تسوية للحرب مع موسكو.

ويأتي ذلك بعد تلميحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احتمال وجوب التنازل عن بعض الأراض الأوكرانية، في سبيل التوصل الى تسوية للحرب في أوكرانيا.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

ومن المفترض أن يلتقي ترامب وبوتين في ألاسكا الأسبوع المقبل.

وحذر الرئيس الأوكراني في منشور على حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي من أن “أي قرار من دون أوكرانيا هو أيضا قرار ضد السلام ولن يحقق شيئا”، مشيرا إلى أن الحرب “لا يمكن أن تنهى دوننا، دون أوكرانيا”.

وأضاف زيلينسكي أن “الأوكرانيين لن يتخلوا عن أرضهم للمحتل”، بعدما أعلن ترامب الجمعة أنه سيلتقي بوتين في 15 آب/ أغسطس في ولاية ألاسكا الأميركية في مسعى لإيجاد حلّ للنزاع في أوكرانيا.

كما دعا زيلينسكي في اتصال هاتفي السبت مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأوروبيين إلى اتخاذ “خطوات واضحة” لتحديد نهج مشترك قبل القمة.

وقال زيلينسكي بعد اتصال مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون “من المهم حقا ألا ينجح الروس في خداع أحد مرة أخرى”.

ووقع الخيار أن يكون اللقاء بين بوتين وترامب في ألاسكا بأقصى الشمال الغربي للقارة الأميركية والقريبة من روسيا، وهو إقليم منحته روسيا للولايات المتحدة في نهاية القرن التاسع عشر.

ولا تعترف واشنطن بالمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي على خلفية اتهامات تتصل بالغزو.

وبحسب ترامب سيكون هناك “بعض من تبادل الأراضي لصالح الطرفين” الروسي والأوكراني، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

أجرى ترامب الذي تعهد في أكثر من مناسبة بوضع حدّ للنزاع في أوكرانيا، مكالمات هاتفية عدة مع بوتين، لكنه لم يجتمع به بعد منذ عودته إلى البيت الأبيض مطلع العام الجاري.

وستكون قمة ألاسكا الأولى بين رئيسين أميركي وروسي منذ لقاء جو بايدن وبوتين في جنيف في حزيران/ يونيو 2021.

وأودت الحرب التي بدأتها روسيا على أوكرانيا على مدار السنوات الثلاث الماضية بحياة عشرات الآلاف على أقل تقدير في كلا الجانبين، وسببت دمارا كبيرا.

وتجاهلت موسكو دعوات كييف والعواصم الأوروبية الحليفة المتكرّرة إلى وقف لإطلاق النار مدته 30 يوما.

المصدر: الفرنسية + مواقع التواصل الاجتماعي

إعلان