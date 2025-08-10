زيلينسكي مستبقا قمة ترامب وبوتين في آلاسكا: “لا يمكن إنهاء الحرب دون أوكرانيا”

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت رفضه التخلي عن أي أراض أوكرانية وطالب بضرورة إشراك بلاده في أي تسوية للحرب مع موسكو.

ويأتي ذلك بعد تلميحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احتمال وجوب التنازل عن بعض الأراض الأوكرانية، في سبيل التوصل الى تسوية للحرب في أوكرانيا.

ومن المفترض أن يلتقي ترامب وبوتين في ألاسكا الأسبوع المقبل.

وحذر الرئيس الأوكراني في منشور على حسابه على منصة إكس للتواصل الاجتماعي من أن “أي قرار من دون أوكرانيا هو أيضا قرار ضد السلام ولن يحقق شيئا”، مشيرا إلى أن الحرب “لا يمكن أن تنهى دوننا، دون أوكرانيا”.

وأضاف زيلينسكي أن “الأوكرانيين لن يتخلوا عن أرضهم للمحتل”، بعدما أعلن ترامب الجمعة أنه سيلتقي بوتين في 15 آب/ أغسطس في ولاية ألاسكا الأميركية في مسعى لإيجاد حلّ للنزاع في أوكرانيا.

The path to peace for Ukraine must be determined together with Ukraine – this is fundamental. It is important that joint approaches and a shared vision work toward genuine peace. A consolidated position. Ceasefire. End of occupation. End of war. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 9, 2025

كما دعا زيلينسكي في اتصال هاتفي السبت مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأوروبيين إلى اتخاذ “خطوات واضحة” لتحديد نهج مشترك قبل القمة.

وقال زيلينسكي بعد اتصال مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون “من المهم حقا ألا ينجح الروس في خداع أحد مرة أخرى”.

ووقع الخيار أن يكون اللقاء بين بوتين وترامب في ألاسكا بأقصى الشمال الغربي للقارة الأميركية والقريبة من روسيا، وهو إقليم منحته روسيا للولايات المتحدة في نهاية القرن التاسع عشر.

ولا تعترف واشنطن بالمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي على خلفية اتهامات تتصل بالغزو.

وبحسب ترامب سيكون هناك “بعض من تبادل الأراضي لصالح الطرفين” الروسي والأوكراني، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

أجرى ترامب الذي تعهد في أكثر من مناسبة بوضع حدّ للنزاع في أوكرانيا، مكالمات هاتفية عدة مع بوتين، لكنه لم يجتمع به بعد منذ عودته إلى البيت الأبيض مطلع العام الجاري.

وستكون قمة ألاسكا الأولى بين رئيسين أميركي وروسي منذ لقاء جو بايدن وبوتين في جنيف في حزيران/ يونيو 2021.

وأودت الحرب التي بدأتها روسيا على أوكرانيا على مدار السنوات الثلاث الماضية بحياة عشرات الآلاف على أقل تقدير في كلا الجانبين، وسببت دمارا كبيرا.

وتجاهلت موسكو دعوات كييف والعواصم الأوروبية الحليفة المتكرّرة إلى وقف لإطلاق النار مدته 30 يوما.