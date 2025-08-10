يوم دام في غزة: عشرات الشهداء ومئات الجرحى في قصف إسرائيلي متواصل
10/8/2025
استُشهد، اليوم الأحد، 10 مواطنين وأصيب آخرون، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي تجمعا للمواطنين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أنه لم يتم انتشال جثامين 3 شهداء من المكان لشدة القصف.
وأصيب عدد آخر من المواطنين بجروح مختلفة، بعد قصف مسيرة للاحتلال خيمة قرب منطقة طبريا غربي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وقال مراسل الجزيرة مباشر إن 5 مواطنين استشهدوا في الاستهداف الإسرائيلي لمنتظري المساعدات في منطقة زيكيم شمالي قطاع غزة نقلت جثامينهم إلى مجمع الشفاء الطبي.
217 من شهداء المجاعة
وبحسب التقرير الإحصائي الذي أصدرته وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة:
- وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 61 شهيدًا و 363 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
- لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
- ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61430 شهيدًا 153213 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول للعام 2023م.
- بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/ آذار 2025 حتى اليوم 9921 شهيدًا و 41172 إصابة.
ضمن شهداء لقمة العيش:
- بلغ عدد ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 35 شهيدا و304 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1778 شهيدًا وأكثر من 12894 إصابة.
- سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات 24 الماضية، 5 حالات وفاة، من بينهم 2 طفل، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 217 حالة وفاة، من ضمنهم 100 طفلًا.
المصدر: الجزيرة مباشر