آخر كلمة للزميل محمد قريقع قبل اغتياله في نفس مكان استشهاد والدته (فيديو)

استشهد مراسلا قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع وآخرون، جراء قصف إسرائيلي مباشر استهدف خيمة الصحفيين في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة شمالي القطاع المحاصَر.

“النزوح كخروج الروح من الجسد”

وقبل لحظات من استشهاده، مساء الأحد، قال قريقع في مقطع مصور “نحن لا أحد فينا فعليا لم يمر بتجربة نزوح، كل واحد في قطاع غزة وتحديدا الناس الذين ظلوا في شمال القطاع مروا برحلات نزوح أقل شيء 15 مرة”.

وأضاف “بالتالي الناس خايفة تنزح من جديد هذه مشكلة لأن رحلة النزوح أو فكرة إنك تنزح من مكان لمكان بحد ذاتها فكرة متعبة ومؤلمة وفعليا تعادل خروج الروح من الجسد، النفسيات أصلا منهارة لماذا، لأنه فعليا ما في حدا مدور على قطاع غزة نهائيا”.

مراسل #الجزيرة محمد قريقع في كلمة قبل استشهاده: النزوح كخروج الروح من الجسد #حرب_غزة pic.twitter.com/B5WmhUCIs7 — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 10, 2025

” نستقبل قدر الله عز وجل”

وقال قريقع “طبعا يا جماعة مهم جدا أنه يكون عندنا خاصية الاستشعار، استشعار إن كل شيء هيصير هو بمقادير ربنا وبيد الله عز وجل”.

واستطرد قائلا “صحيح إنه هناك إرهاب نفسي ودعاية نفسية إنه ممكن يصير احنا نفسنا ما نخوف حالنا من حالنا مهما يحدث اللي ربنا كاتبه هو اللي هيصير”.

وأضاف “شو ربنا كاتب لهذا الشعب لا بإيدي ولا بإيد أي واحد يمكن يوقف الحرب هذه نحن فعليا نستقبل أقدار الله شور ربنا كاتب لنا لازم هنشوفه”.

وختم قريقع آخر ما وثقه قائلًا “هذه القناعة اللي لازم تكون موجودة عندنا كمواطنين في قطاع غزة بعد 22 شهرا من عمر الإبادة اللي إن شاء الله تخلص ما تفتح أشهر جديدة”.

في نفس مكان استشهاد والدته

وكانت والدة الشهيد محمد قريقع قد استشهدت في ساحة مستشفى الشفاء خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى عام 2024 وهو نفس المكان الذي استشهد فيه قريقع مساء أمس.