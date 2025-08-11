أكسيوس يكشف عن مكالمة بين نتنياهو وترامب وينقل موقف الأخير من خطة احتلال غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يؤيد بشكل مباشر خطة إسرائيل للهجوم واحتلال مدينة غزة، لكنه ذكر في مقابلة هاتفية مع موقع أكسيوس، اليوم الاثنين، أنه “لا يتوقع أن تفرج حركة حماس عن الرهائن (الأسرى الإسرائيليين) ما لم يتغير الوضع الحالي”.

وأضاف ترامب “على إسرائيل أن تقرر ما ستفعله لاحقا، وما إذا كانت ستسمح لحماس بالبقاء في غزة، لكن في رأيي حماس لا يمكنها البقاء هناك”.

وتابع “لديَّ شيء واحد أقوله: تذكَّروا السابع من أكتوبر”.

وأوضح ترامب أنه أجرى مكالمة “جيدة” مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، ناقشا خلالها خطة إسرائيل للسيطرة على ما تبقى من معاقل حماس في غزة، بهدف “إنهاء الحرب عبر إطلاق سراح الرهائن (الأسرى الإسرائيليين) وهزيمة الحركة”.

ورغم الانتقادات الدولية للخطة بسبب الأوضاع الإنسانية في غزة، فقد أشار ترامب إلى أنه اختار عدم التدخل وترك القرار لإسرائيل.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين تحدثوا للموقع، قد يستمر التخطيط للهجوم وإجلاء المدنيين الفلسطينيين من مدينة غزة أسابيع عدة، مما يوفر فرصة للتفاوض بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى قبل بدء العملية.

والجمعة، أقر “الكابينت” خطة نتنياهو لاحتلال تدريجي لقطاع غزة، حيث اعتمد بأغلبية الأصوات ما وصفها بـ “المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب”، وهي “نزع سلاح حركة حماس، وإعادة جميع الأسرى (الأحياء والأموات)، ونزع السلاح من القطاع، والسيطرة الأمنية عليه، وإقامة إدارة مدنية بديلة بعيدا عن ‘حماس’ والسلطة الفلسطينية”، وفق بيان.