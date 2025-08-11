سياسة|قطاع غزة

أول رد من الاتحاد الدولي للصحفيين عقب استهداف إسرائيل طاقم الجزيرة في غزة

الزميلان أنس الشريف (يسار) ومحمد قريقع (منصات التواصل)
11/8/2025-|آخر تحديث: 01:23 PM (توقيت مكة)

أصدر الاتحاد الدولي للصحفيين بيانا شديد اللهجة يدين فيه استهداف الصحفيين في غزة، واصفا إياه بأنه “جريمة حرب واضحة المعالم” تتطلب الملاحقة القضائية للقادة الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية.

حملة تشويه منظمة

وأشار الاتحاد إلى أن هذا الاستهداف الممنهج يأتي بعد حملة منظمة لتشويه سمعة صحفيي غزة، حيث تم وصفهم بـ”الإرهابيين” من خلال اتهامات باطلة. وقد بلغت هذه الحملة ذروتها باغتيال خمسة من طاقم قناة الجزيرة.

وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مشددا على أن استهداف الصحفيين أثناء أداء عملهم يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.

الاحتلال يعترف

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، باغتياله الزميل أنس الشريف، مراسل قناة الجزيرة في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال إنه قتل صحفي الجزيرة أنس الشريف بغارة جوية على مدينة غزة، متهما إياه بـ”قيادة خلية” تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وفي محاولة لتبرير جريمته، زعم جيش الاحتلال في بيان أن الشريف كان “يخطط لعمليات إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل“.

الجزيرة تدين

ودانت شبكة الجزيرة الإعلامية، اليوم الاثنين، الاغتيال المدبر لمراسلَيها أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصورَين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل.

وذكر بيان الشبكة أن اغتيال مراسليها على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي يعد هجومًا جديدًا، سافرًا ومتعمّدًا على حرية الصحافة، مؤكدًا أن قتلة الصحفيين استهدفوا، بإقرار منهم عبر بيان الجيش الإسرائيلي، خيمة صحفيي الجزيرة أمام مجمع الشفاء.

وأكد بيان الجزيرة أن أنس الشريف وزملاءه كانوا من آخر الأصوات الباقية في غزة التي تنقل للعالم الواقع المأساوي، محملًا جيش الاحتلال وحكومته مسؤولية استهداف واغتيال فريقها، ومكررًا نعيه لأنس وزملائه الذين قال إنهم يمثلون ثلة من خيرة فرقها الصحفية.

تغطية شجاعة

وشدد بيان الشبكة، أن صحفيي الجزيرة قدموا، عبر تغطية شجاعة مستمرة، شهادات حية وصادمة عن فظائع ارتُكبت طوال الحرب، وبقوا داخل غزة المحاصرة يعيشون الجوع والمعاناة ذاتها التي توثقها عدساتهم.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على قتل خمسة صحفيين من شبكة الجزيرة، هم سامر أبو دقة، وحمزة الدحدوح، وإسماعيل الغول، وأحمد اللوح، وحسام شبات، إلى جانب عدد من أفراد عائلاتهم.

ورغم ذلك، يواصل صحفيو الجزيرة وزملاؤهم من العاملين في قطاع الإعلام بغزة أداء واجبهم المهني ومواجهة الضغوط والتهديدات التي تمارسها سلطات الاحتلال.

المصدر: الجزيرة مباشر

