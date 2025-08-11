بتوجيهات شيخ الأزهر.. قافلة جديدة ضمن حملة “أغيثوا غزة” تعبر رفح (شاهد)

أعلن الأزهر الشريف عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، اليوم الاثنين، عن دخول قافلة “بيت الزكاة والصَّدقات” الإغاثية الحادية عشرة إلى معبر رفح البري؛ تمهيدا لوصولها إلى قطاع غزة.

وأشار الأزهر في بيانه إلى أن القافلة جاءت استجابة لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر بسرعة استئناف القوافل الإغاثية إلى أهالي القطاع الفلسطيني المحاصَر.

وتحمل القافلة أكثر من 1000 خيمة مجهّزة، وآلاف الأطنان من المواد الغذائية، والمياه النقية، والمستلزمات الطبية والمعيشية، إضافة إلى ألبان الأطفال، والحفاظات، والأدوية، ومنتجات العناية الصحية.

وأشار البيان إلى أن ذلك جاء استجابة للتقارير الدولية والمحلية التي أكدت تفشي المجاعة ووصول الأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، خصوصًا في شمال القطاع.

“أغيثوا غزة”

وتأتي القافلة ضمن حملة “أغيثوا غزة” التي أطلقها شيخ الأزهر تحت شعار “جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين“، بمشاركة مؤسسات خيرية وهيئات إنسانية من أكثر من 85 دولة في العالم، بهدف دعم صمود الشعب الفلسطيني وإغاثته في ظل الحرب والحصار المستمرين.