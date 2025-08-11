بصورايخ رجوم وقذائف الهاون.. القسام تعلن استهداف موقعين عسكريين لجيش الاحتلال

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها استهدفت موقعي قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بمدينة غزة وجنوبي القطاع.

وعبر حسابها على منصة تلغرام، اليوم الاثنين، قالت القسام إنها “استهدفت موقع قيادة وسيطرة للعدو على محور صلاح الدين بالقرب من تلة زعرب جنوب مدينة رفح جنوب القطاع بمنظومة الصواريخ ‘رجوم’ قصيرة المدى من عيار 114 ملم”.

وفي بيان آخر، قالت القسام إنها “دكت موقع قيادة وسيطرة للعدو على تلة الصوراني شرق حي التفاح شرق مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون”.

وحتى الآن، لم يصدر تعقيب من جيش الاحتلال الإسرائيلي على بياني القسام.