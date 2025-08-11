الوداع الأخير.. غزة تشيّع أنس الشريف ومحمد قريقع في مشهد مهيب (فيديو)

في مقبرة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، احتشد مئات المواطنين لتشييع جثامين شهداء شبكة الجزيرة الذين اغتيلوا مساء أمس الأحد بقصف إسرائيلي استهدف خيمتهم أمام البوابة الرئيسية لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة شمالي القطاع المحاصَر.

كلمات رثاء

وألقى عدد من سكان القطاع كلمات حزينة في رثاء مراسلَي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع ومصورَي القناة إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل، ودورهم في نشر كلمة “الحق” في وجه الاحتلال الإسرائيلي رغم التهديات والتحريض ضدهم شهورا طويلة خلال العدوان على القطاع المستمر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

مشهد استثنائي

رغم حالات الاستشهاد لعشرات الفلسطينيين في القطاع يوميا لكن مشهد وداع الصحفيين الشريف وقريقع وظاهر ونوفل كان استثنائيا.

وأظهرت مقاطع مصورة للجزيرة مباشر مشاهد الوداع الحزينة مع نقل جثماني أنس الشريف ومحمد قريقع من مجمع الشفاء إلى منزليهما حيث احتشد العشرات من الأهالي والأقارب والأطفال لإلقاء نظرة الوداع على من أوصلوا صوتهم إلى العالم ورووا قصصهم الخاصة والعامة من خلال شاشة الجزيرة ومنصاتها.

لقطات لوداع ونقل جثمـ،ـاني مراسلي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع من مجمع الشفاء إلى منزليهما pic.twitter.com/UZQQ5Tk1HF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 11, 2025

لم يكن أنس ورفاقه مجرد صحفيين في عيون أهالي القطاع ولكنهم بمثابة فدائيين يقتحمون الخطر كل ساعة ويلاحقهم الخطر في كل مكان، فظلوا يسابقونه ويطاردهم حتى جاءت اللحظة الأخيرة.

صلاة الجنازة

كما احتشد عشرات الصحفيين وعناصر الدفاع المدني أمام مجمع الشفاء الطبي لصلاة الجنازة على شهداء الصحافة وضحايا نشر الحقيقة في زمن الإبادة قبل تشييع الجثامين إلى مقبرة الشيخ رضوان.

الجزيرة: اغتيال الشريف ورفاقه جريمة لإسكات صوت غزة

وكانت شبكة الجزيرة قد أدانت في بيان لها “الاغتيال المدبر لصحفييها”. وأكدت أن قوات الاحتلال، وبإقرار رسمي من الجيش الإسرائيلي، تعمّدت استهداف خيمة صحفيي الجزيرة عند مجمع الشفاء بغزة.

وأشارت إلى أن الأمر بقتل أنس الشريف -أحد أبرز وأشجع صحفيي القطاع- وزملائه يُعد محاولة يائسة لإسكات الأصوات الصحفية استباقًا لأي عملية احتلال لغزة.

وأوضحت الجزيرة أن الهجوم على طاقمها تزامن مع كارثة إنسانية ومجازر غير مسبوقة في القطاع، وأن صحفييها الذين بقوا في غزة المحاصرة عاشوا الجوع والمعاناة ذاتها التي وثقتها عدساتهم.

كما حمّلت الشبكة جيش الاحتلال وحكومته المسؤولية كاملة عن استهداف واغتيال فريقها، لافتة إلى أن مسؤولي الجيش الإسرائيلي كرروا تحريضهم ودعواتهم لاستهداف أنس الشريف ورفاقه.