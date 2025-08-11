“جرائم فاقت كل التصورات”.. رئيس الوزراء القطري يدين اغتيال أنس الشريف وزملائه

أكد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الاستهداف المتعمد للصحفيين في قطاع غزة يبرهن للعالم أن الجرائم المرتكبة هناك تفوق كل تصور، مشيرا إلى عجز المجتمع الدولي عن وقف هذه المأساة الإنسانية.

وأوضح، في منشور عبر حسابه بمنصة إكس،، اليوم الاثنين، أن استهداف الإعلاميين لا يمكن أن يحجب الفظائع التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في غزة، معتبرا أن هذا التصعيد يسلط الضوء على الحاجة الماسة لتحرك دولي عاجل لوقف الانتهاكات ووقف المعاناة المتزايدة في القطاع.

الاستهداف المتعمَّد للصحفيين لا يحجب الوقائع الفظيعة التي ترتكبها إسرائيل بشكلٍ ممنهج في قطاع غزّة، بل يبرهن للعالم أجمع أن الجرائم المرتكبة في غزّة فاقت كل التصورات، في ظل عجز المجتمع الدولي وقوانينه عن إيقاف هذه المأساة. رحم الله الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع وزملاءهم. — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) August 11, 2025

واستشهد، مساء أمس الأحد، مراسلا الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع وآخرون، جراء قصف إسرائيلي مباشر استهدف خيمة الصحفيين في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة شمالي القطاع المحاصَر.

ولم يتوقف المراسلان الشريف وقريقع منذ بدء الحرب عن نقل الصورة في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل للقطاع منذ 22 شهرا.

وكان الشريف من أول المراسلين الذين ينتقلون إلى مناطق القصف لنقل الصورة وتجسيد الواقع لحظة بلحظة، وخاصة من المناطق الشمالية، ونفس الأمر بالنسبة لقريقع.