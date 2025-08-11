جيش الاحتلال يقر باغتيال الزميل أنس الشريف مراسل الجزيرة في قطاع غزة

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، باغتياله الزميل أنس الشريف، مراسل قناة الجزيرة في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال إنه قتل صحفي الجزيرة أنس الشريف بغارة جوية على مدينة غزة، متهما إياه بـ”قيادة خلية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وفي محاولة لتبرير جريمته، زعم جيش الاحتلال في بيان أن “الشريف كان قائدا لخلية إرهابية في حركة حماس الإرهابية، وكان يخطط لعمليات إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل”.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد مراسلي قناة الجزيرة في مدينة غزة أنس الشريف ومحمد قريقع، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة للصحفيين بمحيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمالي القطاع.

وفي التفاصيل، استهدفت مسيّرة إسرائيلية خيمة للصحفيين بمحيط مستشفى الشفاء يوجد بها صحفيون فلسطينيون بينهم أنس الشريف ومحمد قريقع.

ونقلت الجزيرة عن مدير مجمع الشفاء بغزة، قوله “استشهاد مراسلي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع في قصف إسرائيلي على خيمتهم”.