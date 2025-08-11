حوار مؤثر بين أنس الشريف وابنته شام يجتاح المنصات ولقطة عناق تعود إلى الواجهة (شاهد)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق حديثا مؤثرا بين الزميل الشهيد أنس الشريف وابنته شام، يعكس تمسك العائلة بالبقاء في قطاع غزة رغم الضغوط والتهديدات.

وفي حوار ودي بين الأب وابنته بتاريخ 12 فبراير/شباط 2025، سأل أنس طفلته عن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي دعا فيها إلى خروج الفلسطينيين من غزة، فأكدت الطفلة رفضها لأي فكرة للرحيل، موضحة حبها العميق لغزة ورغبتها في البقاء داخلها.

حديث لطيف بين الشهيد #أنس_الشريف وابنته شام، كان أبًا عظيمًا غرس في عقل ابنته الصمود والتمسك بالأرض. pic.twitter.com/GEu28zDn3h — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) August 11, 2025

وأشارت شام إلى عدم رغبتها في السفر إلى أي دولة خارج القطاع، مثل قطر أو الأردن أو مصر أو تركيا، مؤكدة تمسكها بالبقاء في غزة رغم الصعوبات.

وختم الشهيد أنس الشريف حديثه مع ابنته بتأكيد صمود العائلة في غزة، قائلا “قولي لهم إحنا مش طالعين، صامدين هان.. يا روحي”، في رسالة تعكس قوة إرادة الفلسطينيين في مواجهة التحديات والتمسك بأرضهم.

كما تداول نشطاء مشاهد سابقة، لمراسل الجزيرة الشهيد أنس الشريف في لحظة مؤثرة بتاريخ 31 مارس/آذار 2025، وهو يعانق طفلته شام بعد غياب طويل بسبب تغطيته الصحفية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.