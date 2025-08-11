شاهد: آخر ما وثقه أنس الشريف قبل اغتياله وهذا ما نقله على الهواء خلال تغطيته الأخيرة

استشهد مراسلا قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع وآخرين، جراء قصف إسرائيلي مباشر استهدف خيمة الصحفيين في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة شمالي القطاع المحاصَر.

آخر ما وثقه أنس الشريف

وقبل لحظات من استشهاده، وثّق الشريف في تدوينته الأخيرة “قـصف لا يتوقف… منذ ساعتين والعدوان الإسرائيلي يشتد على مدينة غزة”.

وفي منشور قبلها بدقائق كتب “لمن يهمه الأمر.. ‏الاحتلال يلوح باجتياح غزة بجدية، والمدينة تنزف منذ 22 شهرًا تحت نيران البر والبحر والجو، ‏شهداؤها بعشرات الآلاف وجرحاها بمئات الآلاف”.

وتابع “إن لم يتوقف هذا الجنون، فلن يبقى من غزة سوى الركام، وستغيب صورة وصوت أهلها، وستسجّلكم ذاكرة التاريخ كشهود صامتين على جريمة إبادة لم يفعل أحد شيئًا لوقفها”.

"قـصـ ـف لا يتوقف" 📌 آخر ما وثقه مراسل الجزيرة #أنس_الشريف قبل ثوان من استـ ـشـ ـهـاده 📌 استـ ـشـ ـهـاده كان جراء قـصـ ـف إسرائيلي استهدف خيمة الصحفيين في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة #غزة 📌وكتب الشريف في تغريدته الأخيرة "قـصـ ـف لا يتوقف…منذ ساعتين والعدوان الإسرائيلي… pic.twitter.com/lNinatzaeA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 10, 2025

آخر ظهور للشريف على الهواء

كما كان آخر ظهور لأنس الشريف على الهواء ظهر أمس الأحد لنقل بيان وزارة الصحة عن ارتفاع وفيات الأطفال جراء الجوع وسوء التغذية في قطاع غزة.

آخر ظهور لمراسل #الجزيرة الشهيد أنس الشريف على الهواء مباشرة نقل فيه ارتفاع أعداد الشهداء جراء الجوع وسوء التغذية خصوصا بين الأطفال#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/9bFUeDCPPw — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 10, 2025

ضحايا نقل الحقيقة

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن استهداف أنس الشريف وزملائه تم “مع سبق الإصرار والترصد”، في جريمة وصفها في بيان أصدره اليوم الاثنين بأنها “وحشية ومروعة”.

الصحفيون الذين استشهدوا في هذا القصف هم:

أنس الشريف، مراسل قناة الجزيرة.

محمد قريقع، مراسل قناة الجزيرة.

إبراهيم ظاهر، مصور صحفي.

مؤمن عليوة، مصور صحفي.

محمد نوفل، مساعد مصور صحفي.

محمد الخالدي.

وأدى القصف الإسرائيلي أيضًا لإصابة عدد آخر من الصحفيين، لترتفع حصيلة شهداء الصحافة في قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 238 صحفيًا بحسب المكتب الإعلامي الحكومي.

أرقام صادمة

وبحسب التقرير الإحصائي الذي أصدرته وزارة الصحة في قطاع غزة أمس الأحد لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة:

وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 61 شهيدًا و 363 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 61430 شهيدًا 153213 إصابة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول للعام 2023م.

بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس/ آذار 2025 حتى اليوم 9921 شهيدًا و 41172 إصابة.

ضمن شهداء لقمة العيش

بلغ عدد ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 35 شهيدا و304 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1778 شهيدًا وأكثر من 12894 إصابة.

سجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات 24 الماضية، 5 حالات وفاة، من بينهم 2 طفل، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 217 حالة وفاة، من ضمنهم 100 طفلًا

مطالب بإدانة دولية

وحمل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال الإسرائيلي، والإدارة الأمريكية، والدول الداعمة له المسؤولية الكاملة عن استهداف الصحفيين، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والمنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل لتأمين الحماية للإعلاميين في غزة ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق حرية الصحافة.