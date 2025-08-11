“لا أدري كيف نستقبل صباحا لا يكون فيه أنس الشريف”.. منير البرش يرثي “صوت غزة الحر”

نعى الدكتور منير عبد الله البرش، المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة، مراسل الجزيرة الشهيد أنس الشريف ورفاقه، بكلمات مؤثرة نشرها عبر صفحته على فيسبوك.

وتحت عنوان “صباح غزة بلا أنس الشريف”، كتب البرش “صباحٌ ليس ككل الصباحات… صباح غابت عنه شمس الحقيقة، بعد أن رحل أنس الشريف، ومعه محمد قريقع ورفاقهم، حاملو الكلمة والصورة وصوت غزة الحر”.

وعقّب “لا أدري كيف نستقبل صباحًا لا يكون فيه أنس؟”.

واستعاد البرش آخر لقاء جمعه بالشريف، حيث أخبره الأخير أن “العدو يهدده ويحاول قتله”، فرد عليه البرش قائلا “هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟”.

وأضاف البرش موجهًا كلماته لأنس “ثم نظرتُ في وجهك، وثغرك الباسم، ورجوتُ الله ألا نفتقدك… لكن قضاء الله نافذ، واصطفاؤك شهيدًا هي المكافأة التي يرجوها الأحرار جميعا”.

“ما أعظمك حيًّا، وما أجملك شهيدًا”

وفي كلماته، أثنى البرش على شجاعة الشريف وثباته وصوته الصادق، مؤكدا أن رحيله إلى “دار الديان” هو مكافأة الأحرار، وأن شهادته ستظل خالدة في ذاكرة غزة وأحرار العالم.

وقال “يا أنس، ما أعظمك حيًّا، وما أجملك شهيدًا. رحلتَ إلى دار الديّان، إلى العدل، لتشكو له خذلان القريب والبعيد”.

وختم “رفقًا بنا يا أنس… فلقد سبقت الجميع بقدميك الثابتتين، وبجسارتك، وبطولتك، وبكلمتك الصادقة، وبشهادتك الخالدة”.

واستشهد مراسلا قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع وآخرون، مساء أمس الأحد، جراء قصف إسرائيلي مباشر استهدف خيمة الصحفيين في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة شمالي القطاع المحاصَر.