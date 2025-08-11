متحدث باسم جيش الاحتلال يرد على محمد صلاح

رد جيش الاحتلال الإسرائيلي على منشور قائد المنتخب المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، الذي تساءل فيه عن أسباب استشهاد اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد، الملقب “بيليه فلسطين“.

وردا على صلاح، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال نداف شوشاني في بيان أنه “بعد مراجعة أولية لم نجد سجلات تُشير لأي حوادث تتعلق بسليمان العبيد”.

ومساء السبت، وجه محمد صلاح انتقادا مبطنا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بشأن سليمان العبيد نجم كرة القدم الفلسطينية الذي استشهد بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي.

والجمعة، نشر “يويفا” بيانا نعى فيه العبيد (41 عاما) بعبارة: “نودع سليمان العبيد /بيليه فلسطين/ موهبة منحت أملا هائلا لعدد لا يحصى من الأطفال، حتى في أحلك الأوقات”.

Farewell to Suleiman al-Obeid, the 'Palestinian Pelé'. A talent who gave hope to countless children, even in the darkest of times. pic.twitter.com/wGSXCq2ceo — UEFA (@UEFA) August 8, 2025

ولم يذكر المنشور سبب موت العبيد، مما دفع محمد صلاح إلى المطالبة بالمزيد من التفاصيل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، موضحا “هل يمكنك إخبارنا كيف وأين ولماذا مات؟”.

Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE — Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة “ماركا” الإسبانية المتخصصة في كرة القدم، أثار ردّ مهاجم ليفربول آلافا من الردود.

والأربعاء الماضي، أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم أن سليمان العبيد (وهو أب لخمسة أبناء) استشهد جراء غارة جوية إسرائيلية على منتظري المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة.

وبدأ العبيد مسيرته الكروية مع نادي خدمات الشاطئ، ثم انضم إلى نادي مركز شباب الأمعري في الضفة الغربية المحتلة، ثم إلى نادي غزة الرياضي.

وسجل العبيد هدفه الدولي الأول من كرة مقصية خلال المواجهة أمام اليمن عام 2010، وشارك في تصفيات كأس التحدي الآسيوي وكأس العالم 2014. وخلال مسيرته سجل العبيد أكثر من 100 هدف، مما جعله، في نظر الكثيرين، أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم الفلسطينية.