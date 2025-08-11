مقررة أممية: الجيش الإسرائيلي يحاول قتل الحقيقة.. وهذا آخر ما قاله لي أنس الشريف

علقت المقررة الأممية لحرية الرأي والتعبير، إيرين خان، على اغتيال جيش الاحتلال لفريق صحفيي الجزيرة في مدينة غزة، مؤكدة أن “الجيش الإسرائيلي يحاول قتل الحقيقة لكنه لا يستطيع ذلك”.

وأضافت في تصريحات للجزيرة مباشر، بعد عملية الاغتيال التي أسفرت عن استشهاد المراسلين أنس الشريف ومحمد قريقع والمصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل أن “الصحفيين الذين يكشفون فظائع إسرائيل في قطاع غزة يتم استهدافهم”، مشيرة إلى أن “ما قتل من الصحفيين في قطاع غزة يفوق ما قتل في أي صراع آخر”.

وأوضحت إيرين خان أن الصحفي أنس الشريف قال لها إنه سيواصل كشف الحقيقة، واصفة إياه بأنه “كان صحفيا شجاعا”.

وأكدت أنه “لا جدوى من الاعتراف بدولة فلسطين بينما شعبها يتعرض للمجازر باستمرار”، مشددة على أنه “ونحن نتحدث الآن هناك أطفال يقتلون حاليا في غزة”.

كما اعتبرت أن “إسرائيل تتصرف وكأنها وحش محشور بالزاوية وتستهدف كل من ينتقدها”، ودعت إلى “ضرورة محاسبة إسرائيل وإجبارها على إدخال الإعلام الدولي إلى غزة”.

والأحد أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة استشهاد مراسلي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة الصحفيين المجاورة للمستشفى.

كما أسفر القصف الذي تم بواسطة طائرة مسيّرة إسرائيلية عن استشهاد المصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل.

وفي أعقاب الهجوم، أصدر جيش الاحتلال بيانًا أقر فيه باستهداف الزميل أنس الشريف.