بعد اغتيال الشريف وقريقع.. نداء عاجل إلى مجلس الأمن وبيان من اتحاد الصحفيين العرب

تصاعدت حدة الإدانات الدولية الموجهة ضد إسرائيل بعد استهدافها المتكرر للصحفيين في قطاع غزة، وأحدثها اغتيال 5 صحفيين بينهم 4 من شبكة الجزيرة مساء أمس الأحد إثر قصف استهدف خيمتهم أمام البوابة الرئيسية لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة شمالي القطاع المحاصَر، حيث دعت منظمات صحفية بارزة إلى تحرك عاجل لمحاسبة المسؤولين.

“مراسلون بلا حدود” تطالب باجتماع مجلس الأمن

أطلقت منظمة “مراسلون بلا حدود” نداءً عاجلا للمجتمع الدولي، مطالبة بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي مخصص لحماية الصحفيين في النزاعات المسلحة. وشددت المنظمة على ضرورة اتخاذ “إجراءات حازمة” لوقف ما وصفته بـ”عمليات الإعدام الإسرائيلية للصحفيين”.

وأشارت المنظمة إلى أن هذا الاستهداف ليس حادثا عرضيا، بل هو “عملية معروفة ومثبتة” يكررها الجيش الإسرائيلي، خاصة ضد صحفيي قناة الجزيرة. كما وجهت المنظمة انتقادات للمجتمع الدولي، وعلى رأسه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لتجاهلهم التحذيرات المسبقة من قرب وقوع هذا الهجوم.

“الجريمة النكراء”

من جهته، أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب “بكل قوة الجريمة النكراء” التي ارتكبها الاحتلال بحق الصحفيين في غزة، مؤكدا ضرورة محاسبة مرتكبيها.

وقال في بيان “تمت عملية الاغتيال مع سبق الإصرار والترصد بعد استهداف مقصود ومتعمد ومباشر لخيمة الصحفيين فى محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة”.

وطالب الاتحاد، كافة المنظمات الإعلامية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بتحمل مسئولياتها أمام المجتمع الدولي لإدانة “هذا العدوان الوحشي الصهيوني ووضع حد لهذا الإرهاب والجرائم الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة”.

المئات يودعون مراسلي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، من شهداء القصف الإسرائيلي لخيمة الصحفيين في محيط مستشفى الشفاء شمالي مدينة غزة pic.twitter.com/764kxzfYF4 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 11, 2025

وكانت شبكة الجزيرة قد أدانت في بيان لها “الاغتيال المدبر لصحفييها”. وأكدت أن قوات الاحتلال، وبإقرار رسمي من الجيش الإسرائيلي، تعمّدت استهداف خيمة صحفيي الجزيرة أمام مجمع الشفاء بغزة.

وأشارت إلى أن الأمر بقتل أنس الشريف -أحد أبرز وأشجع صحفيي القطاع- وزملائه يُعد محاولة يائسة لإسكات الأصوات الصحفية استباقًا لأي عملية احتلال لغزة.

وأوضحت الجزيرة أن الهجوم على طاقمها تزامن مع كارثة إنسانية ومجازر غير مسبوقة في القطاع، وأن صحفييها الذين بقوا في غزة المحاصرة عاشوا الجوع والمعاناة ذاتها التي وثقتها عدساتهم.

كما حمّلت الشبكة جيش الاحتلال وحكومته المسؤولية كاملة عن استهداف واغتيال فريقها، لافتة إلى أن مسؤولي الجيش الإسرائيلي كرروا تحريضهم ودعواتهم إلى استهداف أنس الشريف ورفاقه.