أول من وصل إلى خيمة صحفيي الجزيرة: هكذا وجدت أنس الشريف ومحمد قريقع (فيديو)

“لم تكن مجرد صدفة، بل كان استهدافا متعمدا لخيمة صحفيي قناة الجزيرة بالقرب من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة“، هذا ما أكده صحفيان فلسطينيان تحدثا للجزيرة مباشر، كانا شاهدين على الجريمة، وحاولا التدخل لإنقاذ زملائهما بعد احتراق أجسادهم جراء القصف الإسرائيلي.

وأوضح المصور الصحفي عامر سلطان أنه كان أول من وصل إلى خيمة صحفيي الجزيرة بعد أن سمع صوت انفجار كبير ورأى كتلة من النار، ليشاهد مراسل قناة “الكوفية” محمد صبيح وزميله محمد الخالدي وهما مصابان، ويفاجَأ بأن الاستهداف كان لخيمة قناة الجزيرة.

مشاهد مروعة

وما إن اتجه عامر إلى الخيمة حتى وجد جثمان مراسل قناة الجزيرة أنس الشريف ملقى على الأرض، والنيران تشتعل في الجزء السفلي من جسد المراسل محمد قريقع.

وحاول سلطان توثيق مجزرة الاحتلال بعدسة كاميرته لكنه لم يستطع، بعد أن وجد أن قريقع على قيد الحياة، ليقوم برفقة زملائه بإطفاء النيران ونقله لمجمع الشفاء الطبي، حيث فاضت روحه.

وقال سلطان “وجدت جثمان أنس الشريف على بعد مترين من الخيمة، بينما رأس محمد نوفل مفصول عن جسده المحترق، والزميل مؤمن عليوة تملأ الشظايا جسده بينما رقد شهيدا، لذلك حاولنا إنقاذ محمد قريقع لكن للأسف عجزنا عن ذلك”.

وعلق سلطان على المشهد المرعب، قائلا “كان هؤلاء الزملاء ينقلون الحقيقة التي يسعى الاحتلال لإخفائها، فهم نقلوا المجازر والمجاعة التي يعاني منها أهالي غزة، وتحولوا من ناقلي الخبر إلى الخبر نفسه”.

أنس الشريف استُهدف عمدا

وقال الصحفيان، إنهم لم يسمعوا أصوات الطائرات الإسرائيلية، لكنهم وجدوا بقايا لطائرات كواد كابتر كانت تحمل المواد المتفجرة التي استهدفت خيمة صحفيي الجزيرة.

وشدد المصور الصحفي على أن جميع الصحفيين في غزة أصبحوا هدفًا مباشرًا من قبل الاحتلال، وأصبحت كلمة صحافة أو الدرع الواقي وحتى القوانين الدولية لا تحميهم من طائرات الاحتلال.

أما الصحفي محمد قيطة، فقال إنه كان أيضا شاهدًا على المجزرة الإسرائيلية، مؤكدًا في حديثه مع الجزيرة مباشر أن الاحتلال استهدف أنس الشريف بشكل متعمد.

وأوضح قيطة أنه لم يتمكن من توثيق المجزرة بعدسة كاميرته، حيث سارع مع زملائه إلى إنقاذ محمد قريقع، مما أدى إلى إصابته في يده، لكنه لم يتراجع عن أداء واجبه الإعلامي.

أيقونة في غزة

وأكد قيطة أن صوت أنس الشريف لم يكن صوت أهالي غزة فقط، بل كان أيقونة للصحافة في غزة وفلسطين والعالم أجمع، موضحًا أن أنسًا كان يخاطر بحياته لتوثيق الأحداث وفضح الاحتلال ونقل معاناة شعبه.

ومساء العاشر من أغسطس/آب استهدف الاحتلال الإسرائيلي خيمة صحفيي قناة الجزيرة بالقرب من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد المراسلين أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصورين إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة ومحمد نوفل.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 استشهد ما لا يقل عن 237 صحفيا وأصيب أكثر من 400 آخرين وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.