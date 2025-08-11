وقفة بمقر الجزيرة تنديدا باغتيال طاقمها في غزة وكلمات مؤثرة للدحدوح والمسحال (فيديو)

نظمت شبكة الجزيرة الإعلامية، ظهر اليوم الاثنين، وقفة تضامنية في مقرها بالدوحة، تنديدًا باغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي لمراسليها أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل، أثناء تغطيتهم للأحداث في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة شمالي القطاع المحاصَر مساء أمس.

وخلال الوقفة، أكد مدير الأخبار بقناة الجزيرة، عاصف حميدي، أن “الفاجعة تولد الإرادة والصلابة للمضي قدمًا في نقل الحقائق”، مشددًا على أن قتل الصحفيين لن يحول دون وصول الحقيقة إلى العالم.

ومن غزة، تحدث الزميل مؤمن الشرافي من أمام الخيمة التي استهدف الاحتلال فيها الزملاء الشهداء، وقال “إن الحزن والوجع يجتاح قطاع غزة لفراق الشهداء الذين وثقوا على مدار نحو عامين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة ونقلوها للعالم”.

“الصوت ما زال يخرج من غزة”

وتحدث الزميل وائل الدحدوح خلال الوقفة، فقال “رغم الألم والفاجعة عزاؤنا أن الصوت ما زال يخرج من غزة والصورة ما زالت تتدفق، رغم الأحزان التي تكاد تعصف بقلوب الصحفيين في قطاع غزة على كل ما رأوه ودفعوه من أثمان هم وأسرهم”.

ووجه الدحدوح عتابا إلى الصحفيين في كل أرجاء المعمورة، قائلا “أين أنتم من هذه المصائب والاعتداءات؟ نحن جسد صحفي واحد تجمعنا رسالة واحدة يتوجب عليكم أن تقوموا بخطوات جادة كل في موقعه لو قمتم بها ربما استغنينا عن مزيد من الدماء”.

كما استذكر الزميل تامر المسحال مآسي الشهداء وقصصهم، مؤكدًا أنهم كانوا يعانون خلف الكاميرا لكنهم كانوا أمام الكاميرا أبطالا.

وفي مداخلة عبر الفيديو، صرحت المقررة الأممية الخاصة بحرّية التعبير إيرين خان بأن “إسرائيل تحاول إخفاء ما يجري في غزة بمنع الإعلام الدولي، وتمارس القتل والتجويع، وفقدت كل مصداقيتها”، داعية إلى فرض عقوبات دولية عليها لوقف الجرائم بحق المدنيين.