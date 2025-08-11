“ولكن الله رمى”.. قصف ناري مباغت يستهدف تجمعات الاحتلال شمالي خان يونس (فيديو)

شهدت شمال مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، تصعيدا عسكريا بعد قصف مكثف شنّه مقاتلو كتائب الأقصى – لواء الشهيد القائد نضال العامودي، بالتعاون مع ألوية الناصر صلاح الدين، استهدف تجمعا لجنود وآليات جيش الاحتلال المتوغلة في منطقة “كف القرارة” بقذائف الهاون عيار 60 ملم.

“ولكن الله رمى”

وأظهرت المشاهد التي نشرتها كتائب الأقصى لحظات القصف، حيث ردد أحد المقاتلين قوله تعالى “وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى”.

وأضاف أن العملية تأتي ردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، معتبرا أن المواجهة هي جهاد مقدس ونضال إما بالنصر أو الشهادة.

وبشكل شبه يومي، تعلن فصائل المقاومة، مقتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية خلال المعارك في قطاع غزة، وتبث جانبا من عملياتها “النوعية” بالصوت والصورة، بينما تقر تل أبيب بجزء من تلك الخسائر، وتفرض رقابة مشددة على الجزء الآخر، ما يرشح حجم خسائرها للارتفاع، وفق مراقبين.