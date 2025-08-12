أبرز جامعات إسرائيل تنضم إلى إضراب عائلات الأسرى للمطالبة بوقف الحرب

أعلنت عدة مؤسسات أكاديمية بارزة في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، دعمها الكامل لمبادرة عائلات الأسرى المحتجزين لدى المقاومة في قطاع غزة، بشأن تنظيم إضراب شامل في مختلف القطاعات يوم الأحد المقبل.

يأتي ذلك في خطوة تعبّر عن التضامن والضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لاستعادة الأسرى وإنهاء الحرب، بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.

وجاء في البيان المشترك الذي أصدرته الجامعات والمؤسسات الأكاديمية مثل التخنيون، وجامعة تل أبيب، والجامعة العبرية في القدس المحتلة، وجامعة بن غوريون في بئر السبع، والجامعة المفتوحة، أنها ستسمح لأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين بالمشاركة في الإضراب المزمع.

وفي التفاصيل، أوضحت الجامعة العبرية أنها وجهت دعوة للسلك الأكاديمي للانضمام إلى الإضراب، كما أعلن رئيس الجامعة المفتوحة، والمدير التنفيذي مشاركتهما في الاحتجاجات، وتشجيع الطلاب وأعضاء الهيئة التعليمية على الانخراط في المبادرة.

اتساع الإضراب

هذا الدعم الجديد يأتي بعد عدة إعلانات سابقة من جامعة بن غوريون وجامعة تل أبيب، مما يعكس اتفاقا واسعا في القطاع الأكاديمي في إسرائيل مع مطالب عائلات الأسرى.

وعلّق منظمو الإضراب من عائلات الأسرى و”مجلس أكتوبر” قائلين “حتى الأكاديميا في إسرائيل أدركت أن الصمت يقتل. نشكر كل من ساهم وانضم لنا من أجل الإضراب من أجل إعادة المخطوفين وإنهاء الحرب”.

وأضافوا “بفضلكم، يوم الأحد سنوقف البلاد. وعدنا بأن يكون الإضراب من القاعدة إلى القمة، والجمهور الإسرائيلي أثبت أنه يقف معنا. شكرا لكم”.

وتأتي هذه الخطوة في ظل أجواء متوترة تشهدها إسرائيل، حيث تسعى عائلات الأسرى إلى توسيع نطاق الدعم المجتمعي والسياسي لتحقيق تقدم في قضية الأسرى وسط استمرار العمليات العسكرية في غزة.

مقاطعة جلسة في الكنيست

وصباح اليوم، قاطعت عائلات أسرى إسرائيليين جلسة للجنة الخارجية والأمن بالكنيست للمطالبة بصفقة تبادل شاملة ووقف الحرب.

وقالت عائلات الأسرى “استمرار الحرب في غزة لا يقربنا إلا من الدولة الفلسطينية”. وأضافت “حكومة نتنياهو تكذب علينا واختارت ألا تنتهي الحرب. لا تجوز التضحية بالمختطفين وجنودنا، وعلينا الخروج من غزة”.

وأوضحت أن الحرب في غزة “تدار بشكل فاشل وحكومة نتنياهو مسؤولة عما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024”. وختمت “على حكومة نتنياهو وقف ألاعيبها وإعادة المختطفين وإنهاء الحرب”.