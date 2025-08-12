تخريب سفارة إسرائيل في لاهاي واعتقال 3 أشخاص (صور)

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إن 3 أشخاص قاموا بتخريب مبنى سفارة إسرائيل بمدينة لاهاي الهولندية.

وأظهرت صور نشرتها الوزارة مدخل السفارة ملطخا بالطلاء الأحمر، في حين تحطم بابها الأمامي.

وبحسب البيان، الثلاثاء، استجابت السلطات الأمنية المحلية للحادث، وألقت الشرطة القبض على الثلاثة المشتبه فيهم.

This is the entrance to the Israel Embassy in The Hague this morning.

This is what dangerous incitement and lies against Israel look like.

This incitement against Israel has already claimed the lives of two workers of the Israeli Embassy in the U.S., and in the Netherlands… pic.twitter.com/o82Pcl8gP2 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) August 12, 2025

من جهتها، وصفت السفارة الإسرائيلية في هولندا الحادث بأنه “عمل جبان”، زاعمة أنه “مثال على العواقب الخطيرة للكراهية المتزايدة والتحريض”.

Vanochtend vroeg is de ingang van de ambassade van Israël in Den Haag vernield en beklad met rode verf. Deze laffe daad is opnieuw een illustratie van de gevaarlijke gevolgen van de toenemende haat en opruiing. Diplomaten moeten te allen tijde veilig en ongehinderd hun werk… pic.twitter.com/4HUEDHg8kh — Israel in Nederland (@IsraelinNL) August 12, 2025

وأضافت السفارة في بيان على حسابها بمنصة إكس “يجب أن يتمكن الدبلوماسيون في جميع الأوقات من أداء عملهم بأمان ودون عوائق”. وأعربت عن ثقتها بأن السلطات الهولندية ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع مثل هذه الهجمات في المستقبل.

من جهته، أدان وزير خارجية هولندا كاسبر فيلدكامب تعرُّض السفارة الإسرائيلية للتخريب والتشويه، واصفا إياه بأنه “غير مقبول”. وأضاف “نأخذ هذه الحوادث على محمل الجد. يجب ألا تصبح البعثات الدبلوماسية هدفا للترهيب”.

وأضاف فيلدكامب على حسابه بمنصة إكس “نحن على تواصل وثيق مع السفارة الإسرائيلية وغيرها، ويظل أمن البعثات الدبلوماسية أولويتنا القصوى”.

وأواخر الشهر الماضي، حظرت الحكومة الهولندية دخول الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش أراضي هولندا، في خطوة أثارت ردودا غاضبة في إسرائيل.

كما أعلنت الحكومة الهولندية أنها تؤيد توصية الاتحاد الأوروبي بالحد من وصول إسرائيل إلى برنامجها الرئيسي لتمويل الأبحاث الجامعية، وأنها ستضغط من أجل فرض عقوبات تجارية أوروبية على إسرائيل.