سرايا القدس تقصف مستوطنات غلاف غزة بصواريخ غراد محلية الصنع (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، مشاهد من قصف مستوطنات “ناحل عوز” و”كفار سعد” في غلاف غزة بالصواريخ ضمن معركة “طوفان الأقصى“.

وقالت سرايا القدس في بيان عبر قناتها على تليغرام: مشاهد من قصف مجاهدي “القوة الصاروخية في سرايا القدس” كيبوتس “ناحل عوز” و”كفار سعد” في غلاف غزة بالصواريخ.

ويتضمن المقطع مشاهد تجهيز عدة صواريخ وتوجيهها باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة. وكُتب على الصواريخ صُنع في فلسطين، ويلاحظ أن تاريخ إنتاج الصواريخ هو العام الحالي 2025.

كما يظهر من المقطع أن الصواريخ التي استخدمتها سرايا القدس في العملية هي من نوع غراد بمدى 10 كيلومترات.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، التصدي للعدوان الإسرائيلي، والرد على مجازر الاحتلال في قطاع غزة، ضمن معركة “طوفان الأقصى” المستمرة لليوم الـ675 على التوالي.