“يا رب ما تكون هذه نهايتي”.. صرخة مسعف قصفه الاحتلال أثناء محاولته إنقاذ جرحى (شاهد)

بعد محاولته إنقاذ حياتهم رغم إصابته المباشرة، روى الناشط والمسعف الفلسطيني نوح الشنوبي، تفاصيل صعبة من قصف مستمر على شارع 8 جنوب مدينة غزة شمالي القطاع، أمس الاثنين، وحصار مصابين وجثامين شهداء إثر استهداف مدفعية وطائرات الاحتلال لمنطقة الكلية الجامعية.

توجه نوح إلى أحد المنازل بعد استغاثة ممن بقوا أحياء في المنزل، وأثناء توجّهه هو وبعض المواطنين إلى المكان تم استهداف المنزل مرة أخرى.

“يا رب ما تكون هذه نهايتي”.. مسعف فلسطيني يوثق لحظات مرعبة عاشها بعد قصف الاحتلال منزلا للمرة الثانية كان بداخله عدد من الجرحى pic.twitter.com/SXgK8Q7QVh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 12, 2025

وأسفر القصف عن استشهاد 7 أشخاص وإصابة آخرين حوصروا داخل المنزل، بينهم امرأتان جريحتان ظهرتا في لقطات خاصة بالجزيرة مباشر.

وأصيب المسعف في القصف أيضًا، وظهر في مقطع فيديو يوثق ما حدث، وهو يصرخ “يا رب ما تكون هذه نهايتي”.

وناشد الصليب الأحمر الدولي للتدخل وإنقاذ حياة المصابين والمحاصرين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، مما أسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 61 ألفًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة ما يزيد على 153 ألفًا، في حصيلة غير نهائية، مع استمرار وجود ضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لم تستطع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.