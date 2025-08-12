قائد ميداني في سرايا القدس يكشف عن خسائر الاحتلال في مسرح عمليات مفخخ بالشجاعية

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تصريحات، الثلاثاء، لأحد قادتها الميدانيين الذي يقود المعارك ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مناطق شرق غزة.

وفي منشورات متتالية عبر حسابها على منصة “تلغرام”، نقلت السرايا عن القائد الميداني – لم تسمه – قوله إنه “بعد انسحاب العدو الإسرائيلي جزئيا من مناطق شرق غزة خلال الأيام القليلة الماضية، وبعد الوصول إلى مسارح عمليات جرى تجهيزها مسبقاً بعبوات ناسفة أرضية من نوع “ثاقب” و”زلزال” وقنابل من مخلفات العدو جرى هندستها عكسيا، تبين انفجار وتدمير ما يربو على 52 آلية عسكرية صهيونية في مناطق الشجاعية والتفاح والزيتون بعبوات وقذائف”.

وأضاف القائد الميداني أن “مجاهدي السرايا عاينوا حفراً وبقايا آليات مصفحة في محيط مسارح العمليات المجهزة مسبقاً”.

وأشار إلى أن “ما تمكنت كاميرات الرصد الخاصة بالسرايا من توثيقه من عمليات جرى الإعلان عنه”، مشددا على أن “هناك الكثير من عمليات تفجير الآليات بالعبوات المزروعة مسبقاً لم يتم الإعلان عنها لعدم تمكنهم من الوصول إلى أماكنها وتوثيقها”.

القائد الميداني أكد في معرض حديثه أن “الدمار في المنازل هائل وكبير، لكن النتيجة الميدانية تشير إلى أن “العدو تلقى ضربة مؤلمة في توغله شرق غزة”.

وشدد القائد بسرايا القدس على أن “السرايا ستواصل ما تحملته من مسؤولية في قتال العدو الصهيوني بالرغم من فارق الإمكانات والحرب غير المتكافئة” مؤكدا أنهم “لن يستقبلوه بالورود”.

وحتى الآن، لم يصدر تعقيب من جيش الاحتلال الإسرائيلي على منشورات سرايا القدس، فيما تفرض تل أبيب عادة رقابة مشددة على نشر خسائرها في غزة، وتتكتم على الحصيلة الحقيقية لقتلاها وجرحاها.

سلسلة عمليات للقسام

وتتزامن تصريحات القائد بسرايا القدس مع إعلان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، تنفيذ سلسلة عمليات أدت لقتل وإصابة عسكريين إسرائيليين في عدة مناطق بقطاع غزة.

ففي وقت سابق اليوم، أعلنت القسام في منشورات متتالية عبر حسابها على منصة “تلغرام” أن مقاتليها استهدفوا في الرابع من يوليو/تموز الماضي دبابة ميركافا بقذيفة “الياسين 105” داخل بيارة الحاج عادل الشوا في شارع المنصورة شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وفي الخامس من الشهر نفسه قالت القسام إنها “استهدفت بـ3 قذائف مضادة للأفراد منزلا في شارع المنصورة بحي الشجاعية تحصن داخله جنود الاحتلال وأوقعتهم بين قتيل وجريح”.

وفي التاسع من يوليو الماضي، أعلنت القسام أن مقاتليها أكدوا بعد عودتهم من خطوط القتال “قنص 3 جنود صهاينة وأوقعوهم بين قتيل وجريح في شرق حي الشجاعية”.

وفي يوم 16 يوليو الماضي، أكد مجاهدو القسام “استهداف موقع قيادة وسيطرة للعدو في شارع المنصورة شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة بالأسلحة الرشاشة وقذيفة مضادة للأفراد وصاروخ (رجوم)”.

وفي 25 يوليو، أكد مجاهدو القسام استهداف “دبابة ميركفا صهيوينة وجرافتين عسكريتين من نوع (D9 ) بقذائف التاندوم والياسين 105 في شارع المنصورة شرق حي الشجاعية”.