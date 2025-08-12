“ومن يطمئننا أن التغطية مستمرة”.. لولوة الخاطر ترثي أنس الشريف بكلمات مؤثرة
أثارت تدوينة نشرتها وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر، لولوة الخاطر، موجة من الحزن والتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ودّعت فيها الشهيد الزميل أنس الشريف، بكلمات ملؤها الأسى والأسئلة المؤلمة عن معنى الفقد والرحيل.
وعبّرت الوزيرة القطرية عن مشاعر الأسى لفقد أنس “أبو صلاح”، الذي كان يطمئنها دائمًا على أحوال أهل غزة ويروي للعالم وجعهم وصمودهم تحت الحصار والقصف.
“لماذا هذا الرحيل يا أنس؟”
وتساءلت “لماذا يا أنس، لماذا؟! لماذا هذا الرحيل؟”، لتكشف عن موعد مؤجل كان من المفترض أن يجمعهما في غزة أو الدوحة، وعن الصمت والعجز الذي يغلف وجدان المحبين بعد رحيل صوت الحقيقة.
وأوضحت كيف أن رحيل أنس الشريف ترك فراغًا كبيرًا، وقالت “كنت أنت الذي تطمئنني على الجميع فمن يطمئنني عليهم الآن؟ من يطمئننا على أهل غزة الآن؟ من يطمئننا أنكم صامدون وأنكم مستمرون؟”.
“ومَن يطمئننا أن التغطية مستمرة”
وتابعت “من يرثي الشهداء بعدك يا أنس؟ من ينقل آنّات الموجوعين والثكلى؟ من يلتقط دمعات الأطفال قبل أن تسقط؟ من يقنعنا بعدك أن نور الحق أسطع من ليل القهر والظلم؟ ومن يطمئننا أن التغطية مستمرة”.
وختمت قائلة “يا أيها الشريف الحيّ عند ربك، اذكرني عنده… طبتَ فوق الثرى وتحته يا أبا شام وصلاح، وسلام الله على محمد قريقع وإبراهيم ظاهر ومحمد نوفل وإسماعيل الغول وحسام شبات وحمزة الدحدوح، ورضي الله عن أهل غزة وأرضاهم”.
#أنس_الشريف #غزة #التغطية_مستمرة 🇵🇸
لماذا يا أنس، لماذا؟!
لماذا هذا الرحيل؟ لقد كان موعدنا في غزة أو في الدوحة كما اتفقنا على ذلك مرارا. أتراك من أخلف الميعاد أم أننا بخذلاننا وصمتنا من أخلفنا موعدك يا أبا صلاح؟! أحاول التواصل بأم صلاح ولكنها لا ترد. كنت أنت الذي تطمئنني على… https://t.co/3eZekuwVVW pic.twitter.com/flT4fdNcU4
