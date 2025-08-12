نتنياهو يوجه رسالة تحريضية للشعب الإيراني (فيديو)

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى الشعب الإيراني، محرضا إياه على الاحتجاج ضد النظام.

وقال نتنياهو في رسالة مصورة نشرها ديوانه “أقول للإيرانيين: إذا أردتم إيران حرة، فالآن هو الوقت المناسب للقتال من أجل الحرية”.

وزعم نتنياهو أن “كل شيء ينهار في إيران، وهناك أزمة في توفير المياه”.

وأضاف “إسرائيل الأولى عالميا في تكرير المياه. نقوم بتكرير 90% من مياه الصرف الصحي لدينا ونعرف ما يجب فعله كي تنعم إيران بوفرة المياه”.

وتابع “عطش الإيرانيين للحرية مثل عطشهم للمياه. خبراؤنا في المياه سيساعدونكم في توفير وتكرير المياه وتنقيتها حين تحصلون على الحرية”.

وتابع “تخيلوا الحصول على وفرة في المياه في كل مناطقكم. كل هذا ليس حلما. هذا يمكن أن يكون واقعكم. ولكن عوضا أن يكون هذا هو الواقع، فإن الديكتاتوريين عندكم يمارسون سياسة الإفقار كما يمارسون الحرب ضدنا”.

وزعم نتنياهو أن القيادة الإيرانية ترسل ملايين الدولارات لحركة حماس وحزب الله وجماعة أنصار الله اليمنية، بدلا من إنفاقها على المستشفيات والمدارس داخل إيران.

واستطرد “أحثكم على أن تكونوا شجعانا مقدامين، أن تحلموا. يجب أن تخاطروا من أجل مستقبلكم وحريتكم وعائلاتكم. الأمر يستحق. اخرجوا للشوارع وطالبوا بالعدالة والمحاسبة وتظاهروا ضد الاضطهاد. ابنوا مستقبل أفضل لكم ولعائلاتكم ولكل الإيرانيين”.

واستمر نتنياهو في تحريضه قائلا “لا تسمحوا لهؤلاء الملالي المجانين أن يحكموكم. واعلموا أنكم لستم وحدكم. إسرائيل تقف معكم. العالم الحر بأسره يقف إلى جانبكم. طغاة طهران لن يبقوا طويلا. أنتم تعلمون ذلك والتاريخ وثق ذلك. قريبا دولتكم سوف تغدو حرة وستكون هناك وفرة في الماء واقتصادكم سوف يزدهر وأبناؤكم سوف يبتهجون”.

واختتم نتنياهو رسالته قائلا “آن الأوان أن تقاتلوا من أجل حريتكم”.

وأواخر الشهر الماضي، حذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، من أن هناك أزمة مياه حادة تلوح في الأفق، مؤكدا أن الاستهلاك المفرط وسوء إدارة الموارد يهددان بجفاف السدود في العاصمة طهران مع حلول سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول المقبلين.

وتعاني إيران منذ سنوات من تحديات بيئية متزايدة، إذ تتكرر أزمات المياه والكهرباء والغاز خلال فصول الصيف والشتاء، وسط ضغوط ناجمة عن الجفاف وسوء التخطيط.

وأشارت مديرة منظمة حماية البيئة، شينا أنصاري، إلى أن البلاد تواجه ظروف جفاف مستمرة منذ 5 سنوات، مضيفة أن “منظمة الأرصاد الجوية سجلت انخفاضا بنسبة 40% في هطول الأمطار خلال الأشهر الأربعة الماضية مقارنة بالمتوسط الطويل الأمد”، مؤكدة أن “إهمال التنمية المستدامة أدى إلى تفاقم مشكلات مثل ندرة المياه”.

واندلعت حرب بين إيران وإسرائيل في يونيو/حزيران الماضي، واستمرت لمدة 12 يوما قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار. وتبادل خلالها البلدان الضربات الجوية والصاروخية.