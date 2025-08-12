“نعمة المسكينة”.. تفاعل لافت مع فيديو سابق لمحمد قريقع بعد عثوره على جثة والدته (شاهد)

أعاد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، نشر مقطع فيديو مؤثر للزميل الشهيد محمد قريقع منذ أكثر من سنة وهو يتحدث عن والدته عقب عثوره على جثمانها بعد رحلة بحث مضنية قرب مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة شمالي القطاع المحاصر، وسط تفاعل لافت.

محمد الذي اغتيل في نفس المكان تقريبًا الذي ودّع فيه والدته، ظهر في أوائل إبريل/نيسان 2024 في مقطع يدمي القلوب وهو يبكي كالأطفال معلنًا عثوره على جثتها.

“نعمة المسكينة” والابن الوحيد

كان قريقع يتيمًا، ووحيد أمه التي رحلَت تحت الحصار والجوع والخوف أمام مستشفى الشفاء. قال منتحبًا وهو يقف أمام جثمانها “عرفتها من نومتها، من أظافرها، أنا وحيدها، أمي مسكينة. نعمة حاجّة بسيطة، قتلوها”.

وبعدها نشر قريقع صورة لجثتها التقطها الزميل الشهيد حسام شبات، وكتب معلّقًا “هذه أمي، وأنا ابنها الوحيد، محمد، سلام سلام بقا، سلام يا حبيبي، إلى جنات النعيم يا حاجّة نعمة”.

وتابع “في حياتها، لم تؤذِ أحدًا، حتى العدو نفسه، لم تؤذه، واستجابت لتعليماته، بالخروج من الشارع الجنوبي لمستشفى الشفاء، مغرب يوم الثلاثاء 19- 3- 2024، ثاني يوم اقتحام الجيش الإسرائيلي للمستشفى، ولكن، الجنود غدروا بها، قتلوها، حرّموني منها”.

رحلة بحث انتهت بفاجعة

فقد قريقع أثر والدته المسنة الستينية مريضة القلب والسكر عند اجتياح المستشفى، وبعد رحلة بحث ومناشدات ضجت بها المنصات آنذاك، عثر عليها جثة هامدة مرمية على قارعة طريق في محيط المجمع الطبي.

يقول أحد زملائه “حينما كنت ألتقي محمد في مستشفى الشفاء وهو يخرج برسالته الصحفية من ذات المكان الذي قُتلت فيه أمه، كنت أشفق على نفسي مما أحس تجاهه”.

“فصيح اللسان الذي لم يكمل حكاياته”

وتابع “وفوقا من كل هذا اليتم والشقاء، محمد خلوق جدا ومحترم ومتواضع، مهني وفصيح اللسان وسليم اللغة، يمتلك خامة صوت يُحسد عليها، وبساطة في نفسه وانتماء لبساطة منبته الطيب مثير في نقائه”.

وأردف “حكى لنا في واحدٍ من منشوراته عن رحلاته على كارة الحمار، وقال أنه يعتز بها لأن والده كان لديه مثلها، وحكى عن بحثه عن الخبيزة طبخة الفقراء وزادهم.. وحكى كثيرا عن (نعمة المسكينة)”.

وختم “محمد لم يكمل حكاياته، سنفتقد صوته الجميل وحضوره الأخّاذ، لقد فقدنا صحفيا مهنيا متكاملا وإنسانا لا يجود الزمان كثيرا بمثله”.

واستشهد قريقع ورفيقه أنس الشريف و4 آخرين، مساء الأحد، بضربة إسرائيلية مباشرة استهدفت خيمة صحفيي الجزيرة قرب مجمع الشفاء الطبي.