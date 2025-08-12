وائل الدحدوح يعلق على استشهاد الزميل أنس الشريف وفريق عمل الجزيرة في غزة (فيديو)

أدان الزميل وائل الدحدوح، مدير مكتب الجزيرة في غزة، جريمة الاحتلال الإسرائيلي باغتيال صحفيي قناة الجزيرة، والاستهداف المباشر لطاقمها العامل في مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد مراسلَي القناة أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصورين إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة ومحمد نوفل.

وخلال مشاركته، الاثنين، في برنامج المسائية على شاشة الجزيرة مباشر، قال الدحدوح “الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق طاقم قناة الجزيرة تأتي امتدادا للاستهداف الممنهج للصحافة الفلسطينية التي قدَّمت 238 صحفيا شهيدا منذ بداية الحرب على القطاع”.

وأوضح الدحدوح أن “جريمة الاحتلال تأتي في إطار الحرب التي تشنها حكومته ضد الرواية الفلسطينية”.

وفند الدحدوح خلال حديثه مزاعم الاحتلال بحق صحفيي قناة الجزيرة ووصفهم بدعم الإرهاب، مؤكدا “أنهم (فريق الجزيرة) يعملون على الهواء مباشرة، وينقلون الحقيقة من دون تزييف للرواية التي يحاول الاحتلال طمسها”.

واعتبر أن إقرار جيش الاحتلال باستهداف الزميل أنس الشريف “ضرب من الجنون”.

وأضاف “نحن ننقل الصورة فقط من دون تدخل”، مؤكدا أن “جرائم إسرائيل تتم على الهواء مباشرة”.

وتابع “نقوم بواجبنا المهني وفق ميثاق الشرف الصحفي لمؤسستنا والمعمول به في المواثيق الدولية”.

ورأى الدحدوح أن “جريمة اغتيال الزملاء ليست حادثا معزولا، بل حلقة في سلسلة الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين، كما أنها تأتي في سياق الإبادة الجماعية المستمرة وحرب التجويع التي يشنها الاحتلال ضد قطاع غزة، بهدف إسكات الأصوات التي تفضح ممارساته، وتكشف للعالم حقيقة ما يجري من قتل وحصار وتجويع”.

وشدد على استمرار التغطية رغم القصف، وأنه “لا خيار لنا سوى متابعة وممارسة مهنتنا وإيماننا بهذه القضية”.