وزير الخارجية البلجيكي يعلق على قتل إسرائيل للصحفيين في غزة

أعرب وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو عن قلقه البالغ إزاء “العدد المروع من الصحفيين الذين قُتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر 2023″.

وأدان بريفو بشدة، في تصريحات خاصة للجزيرة مباشر، الثلاثاء، الحظر الذي تفرضه إسرائيل على دخول وسائل الإعلام إلى غزة.

ودعا بريفو إلى إجراء تحقيق مستقل في جميع الهجمات التي أودت بحياة الصحفيين في مدينة غزة.

واعتبر بريفو أن الهجوم الأخير، الذي أسفر عن استشهاد 6 صحفيين “يثير قلقا خاصا، لأنه استهدف القلة القليلة من الصحفيين الذين ما زالوا موجودين في مدينة غزة، وذلك مباشرة بعد إعلان رئيس الوزراء نتنياهو عن عملية عسكرية لاحتلال مدينة غزة بالكامل”.

وقتلت إسرائيل مراسلَي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل ومؤمن عليوة، والصحفي محمد الخالدي، في استهداف مباشر لخيمتهم أمام مجمع الشفاء بمدينة غزة، مساء أول أمس الأحد.

وبعد هذه المجزرة، ارتفع عدد الشهداء الصحفيين في غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 238 شهيدا.