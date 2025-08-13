“أنصار الله” تعلن عن 4 عمليات داخل إسرائيل وتحذر من تداعيات مخطط الاحتلال (فيديو)

أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية تنفيذ 4 عمليات عسكرية بست طائرات مسيَّرة، استهدفت 4 أهداف حيوية في إسرائيل.

وقال المتحدث باسم قوات الجماعة يحيى سريع، في بيان متلفز، مساء الثلاثاء، إن الأهداف الأربعة كانت في مناطق حيفا والنقب وأم الرشراش (إيلات) وبئر السبع.

وأكد سريع أن العمليات حققت أهدافها بنجاح، موضحا أنها تأتي “انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة“.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ أربع عمليات عسكرية استهدفت أربعة أهداف حيوية للعدو الإسرائيلي في مناطق حيفا وأم الرشراش والنقب وبئر السبع بفلسطين المحتلة وذلك بست طائرات مسيرة.

بتاريخ12_8_2025م — العميد يحيى سريع

وحذر المتحدث باسم أنصار الله من استمرار تنفيذ مخطط الاحتلال الهادف إلى “تصفية القضية الفلسطينية بالإبادة الجماعية والتجويع والتهجير”، مؤكدا أن المخطط “ستكون له تداعيات خطيرة على كافة البلدان والشعوب العربية والإسلامية”.

كما حذر سريع من أن “تصفية القضية الفلسطينية ستكون مقدمة لاستباحة العدو لشعوب وبلدان أخرى، ما لم تتجه هذه البلدان لدعم صمود غزة جبهة الدفاع الأولى عن الأمة بأكملها”.

وأكد سريع استمرار الجماعة في عملياتها الإسنادية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.