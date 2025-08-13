ارتفاع حصيلة شهداء تأمين المساعدات.. وداخلية غزة توجه مطالب عاجلة (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، بارتفاع عدد الشهداء من أفراد تأمين المساعدات في قطاع غزة، منذ صباح اليوم الأربعاء، إلى 15 شهيدا، جراء 3 غارات إسرائيلية استهدفتهم شمالي القطاع.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف وقتل أفراد تأمين المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة بشكل مستمر منذ أشهر.

من جهتها، قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إن الاحتلال يصر على إدامة الفوضى وهندسة التجويع بمنع وصول المساعدات لمستحقيها.

وأدانت الوزارة في بيان، “إصرار الاحتلال على ارتكاب المجازر بحق لجان التأمين العشائرية والشعبية المدنية، فضلا عن رعاية مجموعات اللصوص والبلطجية وتشكيل غطاء لممارساتهم في اعتراض شاحنات المساعدات والسطو عليها ونهبها، ومن ثم بيعها في الأسواق بأسعار باهظة، بما يحول دون توزيع المساعدات بشكل عادل على مستحقيها”.

وأكدت الوزارة أن الاحتلال “لا يريد نجاح أي شكل من أشكال التأمين والحماية لدخول المساعدات وتوزيعها، ويقوم باستهداف عناصر التأمين الشعبية، بما يحرم عشرات آلاف الأسر الفلسطينية من تلك المساعدات التي لا يستطيعون شراءها، وبالتالي حرمانهم مما يسد جوعهم وجوع أطفالهم”.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والجهات المعنية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل السماح بوصول المساعدات لمستحقيها، من خلال تمكين المؤسسات الأممية، وعلى رأسها الأونروا، من القيام بواجبها.

ووصفت الوزارة الصمت على استمرار ما يجري بأنه “مشاركة للاحتلال الإسرائيلي في سياسة هندسة التجويع التي ما زالت تنهش في أجساد المواطنين وأطفالهم وتحصد أرواحهم بشكل يومي”.