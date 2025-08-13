الخارجية الفلسطينية: لدينا رؤية متكاملة لليوم التالي للحرب في غزة (فيديو)

طالبت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات، مؤكدة ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من القطاع بعد انتهاء الحرب. وشددت الوزيرة على أن الأولوية القصوى حاليا هي إنهاء الحرب المستمرة وتخفيف المعاناة الإنسانية.

رؤية متكاملة لغزة بعد الحرب

وكشفت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي، صباح اليوم الأربعاء، عن وجود رؤية فلسطينية متكاملة لمرحلة ما بعد الحرب، تقوم على أساس أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية. وأوضحت أن هذه الرؤية تستدعي وجود حكومة واحدة وسلاح واحد، وتولّي دولة فلسطين مسؤولية القطاع بدعم عربي ودولي.

كما أشارت الوزيرة إلى جهود جارية لتوحيد المؤسسات الوطنية بين الضفة الغربية وغزة، وإعداد فريق شرطي فلسطيني لتسلّم المهام في القطاع. وأكدت أهمية وجود قوة دولية في غزة، مشيرة إلى أن الفكرة ما زالت قيد التبلور.

وأضافت أن هناك “أصواتا” من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أكدت أنها غير مهتمة بالحكم في مرحلة ما بعد الحرب في غزة، وأشارت الوزيرة إلى أنه يجب ألّا يكون لحماس دور في مستقبل القطاع.

إسرائيل “دولة مارقة”

ووصفت الوزيرة الفلسطينية إسرائيل بأنها “دولة مارقة”، وذلك في سياق حديثها عن ارتكابها جرائم حرب في غزة والضفة الغربية المحتلة. وطالبت المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ خطوات عملية وملزمة لمحاسبة إسرائيل ومعاقبتها على انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني.

أنس الشريف صوت الحقيقة

كما اعتبرت اغتيال مراسل قناة الجزيرة أنس الشريف ورفاقه “جريمة حرب”، ومحاولة لإسكات صوت الحقيقة. وانتقدت الوزيرة استخدام الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن، معتبرة أنه يعطل دور المجلس ويشجع إسرائيل على الاستمرار في انتهاكاتها.

لا تواصل مباشر مع الإدارة الأمريكية

أكدت الوزيرة الفلسطينية عدم وجود تواصل مباشر حاليا مع الإدارة الأمريكية.

وفي نهاية تصريحاتها، تطرقت وزيرة الخارجية إلى الأموال الفلسطينية، مشددة على ضرورة تحويل أموال المقاصة -التي منعت إسرائيل وصولها منذ ثلاثة أشهر- إلى السلطة الفلسطينية.