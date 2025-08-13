الشيباني من أنقرة: إسرائيل افتعلت أزمة السويداء وسنحاسب مرتكبي الجرائم (شاهد)

وجه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اتهامات مباشرة لإسرائيل بالوقوف وراء الأحداث الأخيرة في محافظة السويداء.

جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي، ظهر اليوم الأربعاء، مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة، حيث شدد الشيباني على أن دمشق لن تتهاون مع من ارتكبوا “الجرائم” في المحافظة الواقعة جنوبي سوريا.

محاسبة مرتكبي الجرائم

وأكد الشيباني أن “إسرائيل افتعلت الأزمة في السويداء بهدف بث الفتنة”، محذرا من أن “سوريا ستحاسب من ارتكبوا الجرائم” هناك.

وأضاف أن “الدروز جزء أصيل من الشعب السوري”، في رسالة واضحة لطمأنة السكان المحليين. وكشف الوزير عن مناقشاته للوضع في السويداء مع كل من نظيره الأردني والمبعوث الأمريكي توم باراك.

تحذير من “دعم الفوضى”

وفي حديثه عن الأوضاع الداخلية، أكد الشيباني “سوريا لجميع السوريين ونسعى لبناء هوية وطنية تضم الجميع”. وهاجم مؤتمر “قوات سوريا الديمقراطية”، معتبرا أنه “لا يمثل غالبية الشعب السوري”. وحذر من “دعم الفوضى”، مشيرا إلى أن بلاده تواجه “تدخلات خارجية لإشعال الفتنة الداخلية”.

التعاون مع أنقرة

وأشار الشيباني إلى أن سوريا شهدت “دمارا واسعا في عهد النظام البائد”، وأنها تعمل على “تعافي البلاد والتغلب على التحديات”.

وشدد على أن دمشق “تمد يدها لكل شراكة تحترم سيادة سوريا وأمنها”، في إشارة إلى جهود التقارب مع أنقرة التي يرى الجانبان أنها قد تساهم في استقرار سوريا وجهود إعادة الإعمار.