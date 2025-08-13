القائمة الكاملة للصحفيين الشهداء في غزة منذ بدء الحرب

نشر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، قائمة تضم أسماء الصحفيين الذين استشهدوا منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ونعى المكتب في بيان الصحفيين الشهداء، الذين بلغ عددهم 238، مؤكدا أن الاحتلال اغتالهم “في محاولة لتغييب الرواية الفلسطينية وطمس الحقيقة”.

واغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي مراسلي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل ومؤمن عليوة، والصحفي محمد الخالدي، في غارة استهدفت خيمة للصحفيين قرب مستشفى الشفاء بمدينة غزة، في وقت متأخر من يوم الأحد.

وتضمنت القائمة الأسماء التالية: