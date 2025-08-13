القائمة الكاملة للصحفيين الشهداء في غزة منذ بدء الحرب
13/8/2025
نشر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، قائمة تضم أسماء الصحفيين الذين استشهدوا منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ونعى المكتب في بيان الصحفيين الشهداء، الذين بلغ عددهم 238، مؤكدا أن الاحتلال اغتالهم “في محاولة لتغييب الرواية الفلسطينية وطمس الحقيقة”.
واغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي مراسلي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل ومؤمن عليوة، والصحفي محمد الخالدي، في غارة استهدفت خيمة للصحفيين قرب مستشفى الشفاء بمدينة غزة، في وقت متأخر من يوم الأحد.
وتضمنت القائمة الأسماء التالية:
- الشهيد الصحفي/ محمد الصالحي
- الشهيد الصحفي ابراهيم لافي
- الشهيد الصحفي محمد جرغون
- الشهيد الصحفي/ أسعد شملخ
- الشهيد الصحفي / سعيد الطويل
- الشهيد الصحفي/ هشام النواجحة
- الشهيد الصحفي/ محمد صبح
- الشهيد الصحفي عائد النجار
- الشهيد الصحفي محمد أبو مطر
- الشهيد الصحفي/ رجب النقيب
- الشهيد الصحفي/ أحمد شهاب
- الشهيد الصحفي / عبد الرحمن شهاب
- الشهيد الصحفي/ حسام مبارك
- الشهيد الصحفي هاني المدهون
- الشهيد الصحفي عصام بهار
- الشهيد الصحفي محمد بعلوشة
- الشهيد الصحفي / عبد الهادي حبيب
- الشهيد الصحفي/ علي نسمان
- الشهيد الصحفي أنس أبو شمالة
- الشهيد الصحفي / سميح النادي
- الشهيد الصحفي/ خليل أبو عاذرة
- الشهيد الصحفي محمود أبو ظريفة
- الشهيد الصحفي محمد علي
- الشهيدة الصحفية إيمان العقيلي
- الشهيد الصحفي محمد عماد لبد
- الشهيد الصحفي محمد الشوربجي
- الشهيد الصحفي رشدي السراج
- الشهيد الصحفي محمد الحسني
- الشهيد الصحفي/ سائد حلبي
- الشهيد الصحفي/ جمال الفقعاوي
- الشهيد الصحفي/ أحمد أبو مهادي
- الشهيد الصحفي/ ياسر أبو ناموس
- الشهيدة الصحفية سلمى مخيمر
- الشهيدة الصحفية دعاء شرف
- الشهيدة الصحفية/ سلام ميمة
- الشهيد الصحفي ماجد كشكو
- الشهيد الصحفي/ عماد الوحيدي
- الشهيد الصحفي / حذيفة النجار
- الشهيد الصحفي نظمي النديم
- الشهيد الصحفي/ مجد عرندس
- الشهيد الصحفي اياد مطر
- الشهيد الصحفي محمد البياري
- الشهيد الصحفي محمد أبو حطب
- الشهيد الصحفي زاهر الأفغاني
- الشهيد الصحفي / مصطفى النقيب
- الشهيد الصحفي / هيثم حرارة
- الشهيد الصحفي / محمد الجاجة
- الشهيد الصحفي/ يحيى أبو منيع
- الشهيد الصحفي/ محمد أبو حصيرة
- الشهيد الصحفي محمود مطر
- الشهيد الصحفي/ أحمد القرا
- الشهيد الصحفي/ موسى البرش
- الشهيد الصحفي/ أحمد فطيمة
- الشهيد الصحفي/ يعقوب البرش
- الشهيد الصحفي/ عمرو أبو حية
- الشهيد الصحفي / مصطفى الصواف
- الشهيد الصحفي / عبد الحليم عوض
- الشهيد الصحفي/ ساري منصور
- الشهيد الصحفي/ حسونة إسليم
- الشهيد الصحفي بلال جاد الله
- الشهيد الصحفي علاء النمر
- الشهيدة الصحفية آيات خضورة
- الشهيد الصحفي محمد الزق
- الشهيد الصحفي عاصم البرش
- الشهيد الصحفي / محمد عياش
- الشهيد الصحفي/ مصطفى بكير
- الشهيدة الصحفية أمل زهد
- الشهيد الصحفي/ مصعب عاشور
- الشهيد الصحفي/ نادر النزلي
- الشهيد الصحفي / جمال هنية
- الشهيد الصحفي عبد الله درويش
- الشهيد الصحفي منتصر الصواف
- الشهيد الصحفي مروان الصواف
- الشهيد الصحفي/ أدهم حسونة
- الشهيد الصحفي/ محمد فرج الله
- الشهيد الصحفي / حذيفة لولو
- الشهيد الصحفي / حسان فرج الله
- الشهيدة الصحفية شيماء الجزار
- الشهيد الصحفي محمود سالم
- الشهيد الصحفي/ عبد الحميد القريناوي
- الشهيد الصحفي/ حمادة اليازجي
- الشهيد الصحفي / حسام عمار
- الشهيدة الصحفية/ عُلا عطا الله
- الشهيدة الصحفية دعاء الجبور
- الشهيدة الصحفية نرمين قواس
- الشهيد الصحفي/ محمد أبو سمرة
- الشهيد الصحفي/ عبد الكريم عودة
- الشهيد الصحفي/ أحمد أبو عبسة
- الشهيدة الصحفية حنان عياد
- الشهيد الصحفي/ سامر أبو دقة
- الشهيد الصحفي / رامي بدير
- الشهيد الصحفي عاصم كمال موسى
- الشهيد الصحفي/ علي عاشور
- الشهيد الصحفي/ مشعل شهوان
- الشهيد الصحفي حنين القطشان
- الشهيد الصحفي/ عبد الله علوان
- الشهيد الصحفي عادل زعرب
- الشهيد الصحفي/ علاء أبو معمر
- الشهيد الصحفي محمد خليفة
- الشهيد الصحفي محمد أبو هويدي
- الشهيد الصحفي / أحمد جمال المدهون
- الشهيد الصحفي / محمد عبد الخالق العف
- الشهيد الصحفي محمد يونس الزيتونية
- الشهيد الصحفي محمد خير الدين
- الشهيد الصحفي/ أحمد خير الدين
- الشهيد الصحفي/ جبر أبو هدروس
- الشهيد الصحفي أكرم الشافعي
- الصحفي الشهيد / حمزة وائل الدحدوح
- الصحفي الشهيد مصطفى ثريا
- الصحفي الشهيد/ علي سالم أبو عجوة
- الصحفي الشهيد / عبد الله بريص
- الصحفي الشهيد/ محمد أبو داير
- الصحفي الشهيد / أحمد بدير
- الصحفي الشهيد / شريف عكاشة
- الصحفية الشهيدة هبة العبادلة
- الصحفي الشهيد / فؤاد أبو خماش
- الصحفي الشهيد/ محمد الثلاثيني
- الصحفي الشهيد يزن الزويدي
- الصحفي الشهيد / وائل رجب أبو فنونة
- الصحفي الشهيد/ إياد أحمد الرواغ
- الصحفي الشهيد عصام اللولو
- الشهيد/ محمد عبد الفتاح عطا الله
- الصحفي الشهيد / د. رزق الغرابلي
- الصحفي الشهيد / نافذ عبد الجواد
- الصحفية الشهيدة آلاء حسن الهمص
- الصحفية الشهيدة/ أنغام أحمد عدوان
- الصحفي الشهيد / د. زيد أبو زايد
- الصحفي الشهيد ياسر ممدوح
- الصحفي الشهيد/ محمد رسلان شنيورة
- الصحفي الشهيد محمود مشتهى
- الصحفي الشهيد/ محمد تشرين ياغي
- الصحفي الشهيد/ مصعب أبو زايد
- الصحفي الشهيد / محمد خضر سلامة
- الصحفي الشهيد/ محمد الريفي
- الصحفي الشهيد عبد الرحمن صايمة
- الصحفي الشهيد / د. محمود عماد عیسی
- الصحفي الشهيد / عبد الوهاب عوني أبو عون
- الصحفي الشهيد محمد عادل أبو سخيل
- الصحفي الشهيد محمد السيد أبو سخيل
- الصحفي الشهيد طارق السيد أبو سخيل
- الصحفي الشهيد/ محمد بسام الجمل
- الصحفي الشهيد مصطفى عياد
- الصحفي الشهيد / بهاء عكاشة
- الصحفي الشهيد هائل النجار
- الصحفي الشهيد محمود محمد جحجوح
- الصحفي الشهيد / معتز مصطفى الغفري
- الصحفية الشهيدة آمنة محمود حميد
- الصحفي الشهيد عبد الله أحمد الجمل
- الصحفية الشهيدة/ أحلام عزات العجلة
- الصحفية الشهيدة دينا عبد الله البطنيجي
- الصحفي الشهيد/ محمود قاسم
- الصحفي الشهيد / سليم الشرفا
- الصحفي الشهيد / محمد محمود أبو شريعة
- الصحفي الشهيد سعدي مدوخ
- الصحفي الشهيد فتحي ناجي
- الصحفي الشهيد/ أمجد جحجوح
- الصحفي الشهيد/ وفاء أبو ضبعان
- الصحفي الشهيد رزق أبو شكيان
- الصحفي الشهيد/ محمد منهل أبو عرمانة
- الصحفي الشهيد/ محمد عبد الله مشمش
- الصحفي الشهيد / محمد سعيد جاسر
- الصحفي الشهيد/ معتصم محمود غراب
- الصحفي الشهيد / حيدر إبراهيم المصدر
- الصحفي الشهيد/ إسماعيل ماهر الغول
- الصحفي الشهيد/ رامي إياد الريفي
- الصحفي الشهيد محمد عيسى أبو سعادة
- الصحفي الشهيد / تميم أحمد أبو معمر
- الصحفي الشهيد / عبد الله ماهر السوسي
- الصحفي الشهيد/ إبراهيم مروان محارب
- الصحفي الشهيد / حمزة عبد الرحمن مرتجى
- الصحفي الشهيد علي نايف طعيمة
- الصحفي الشهيد / محمد عبد الفتاح عبد ربه
- الصحفي الشهيد / عبد الله شكشك
- الصحفية الشهيدة/ وفاء علي العديني
- الصحفي الشهيد حسن عبد الرحيم علي حمد
- الصحفي الشهيد/ محمد روحي مصطفى الطناني
- الصحفي الشهيد / أيمن محمد رويشد
- الصحفي الشهيد / سائد رضوان
- الصحفي الشهيد حمزة أبو سلمية
- الصحفية الشهيدة حنين محمود بارود
- الصحفية الشهيدة/ نادية عماد السيد
- الصحفي الشهيد / عبد الرحمن سمير الطناني
- الصحفي الشهيد / بلال محمد رجب
- الصحفي الشهيد خالد أبو زر
- الصحفية الشهيدة/ الزهراء محمد أبو سخيل
- الصحفي الشهيد أحمد محمد أبو سخيل
- الصحفي الشهيد مصطفى خضر بحر
- الصحفي الشهيد عبد الرحمن خضر بحر
- الصحفي الشهيد / وائل إبراهيم أبو قفة
- الصحفي الشهيد / علاء فوزي برهوم
- الصحفي الشهيد / ممدوح إبراهيم قنيطة
- الصحفي الشهيد / ميسرة أحمد صلاح
- الصحفية الشهيدة إيمان حاتم الشنطي
- الصحفي الشهيد محمد حامد بعلوشة
- الصحفي الشهيد / محمد جبر القريناوي
- الصحفي الشهيد / أحمد بكر اللوح
- الصحفي الشهيد / فيصل أبو القمصان
- الصحفي الشهيد/ أيمن الجدي
- الصحفي الشهيد/ إبراهيم الشيخ علي
- الصحفي الشهيد/ محمد اللدعة
- الصحفي الشهيد / فادي حسونة
- الصحفي الشهيد / عمرو صلاح الديراوي
- الصحفي الشهيد/ سائد صبري نبهان
- الصحفي الشهيد / محمد بشير التلمس
- الصحفي الشهيد/ أحمد الشياح
- الصحفية الشهيدة آلاء أسعد هاشم
- الصحفي الشهيد / محمد منصور
- الصحفي الشهيد حسام شبات
- الصحفي الشهيد/ محمد صالح البردويل
- الصحفي الشهيد حلمي الفقعاوي
- الصحفي الشهيد / أحمد منصور
- الصحفي الشهيد سعيد أمين أبو حسنين
- الصحفي الشهيد نور الدين مطر عبدو
- الصحفي الشهيد/ يحيى صبيح
- الصحفي الشهيد / حسن عبد الفتاح اصليح
- الصحفي الشهيد / حسن مرزوق سمور
- الصحفي الشهيد/ أحمد أنور الحلو
- الصحفي الشهيد عبد الرحمن العبادلة
- الصحفية الشهيدة/ فاطمة رائد حسونة
- الصحفي الشهيد / حسان مجدي أبو وردة
- الصحفي الشهيد/ معتز محمد رجب
- الصحفي الشهيد / سليمان حجاج
- الصحفي الشهيد/ إسماعيل بدح
- الصحفي الشهيد سمير الرفاعي
- الصحفي الشهيد يوسف النخالة
- الصحفي الشهيد/ أحمد قلجة
- الصحفي الشهيد مؤمن محمد أبو العوف
- الصحفي الشهيد / إسماعيل أبو حطب
- الصحفي الشهيد أحمد سلامة أبو عيشة
- الصحفي الشهيد / تامر الزعانين
- الصحفية الشهيدة ولاء الجعبري
- الصحفي الشهيد/ آدم يحيى أبو هربيد
- الصحفي الشهيد / أنس الشريف
- الصحفي الشهيد/ محمد قريقع
- الصحفي الشهيد / إبراهيم ظاهر
- الصحفي الشهيد مؤمن عليوة
- الصحفي الشهيد / محمد نوفل
- الصحفي الشهيد/ محمد الخالدي
المصدر: الجزيرة مباشر