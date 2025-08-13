بزشكيان يرد على عرض نتنياهو للشعب الإيراني بشأن المياه

رد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، على دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشعب الإيراني للتظاهر وإسقاط النظام.

وكان نتنياهو قد دعا الإيرانيين، أمس الثلاثاء، إلى ما سماه “القتال من أجل الحرية”، زاعما أن “كل شيء ينهار في إيران، وهناك أزمة في توفير المياه”.

واستند نتنياهو في دعوته إلى تصريحات سابقة لبزشكيان، أواخر الشهر الماضي، حذر فيها من أزمة مياه حادة تلوح في الأفق، إذ أكد حينها أن الاستهلاك المفرط وسوء إدارة الموارد يهددان بجفاف السدود في العاصمة طهران مع حلول سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول المقبلين.

من جهته، قال بزشكيان ردا على دعوة نتنياهو “نظام يحرم غزة من الماء والغذاء ويقول الآن إنه سيجلب الماء إلى إيران؟”.

وأضاف على حسابه بمنصة “إكس”، واصفا زعم نتنياهو بأن إسرائيل ستساعد إيران على تكرير المياه وتنقيتها إذا سقط النظام، بأنه “سراب، لا أكثر”.

A regime that deprives #Gaza of water and food now says it will bring water to Iran?

A MIRAGE, NOTHING MORE. https://t.co/1Mqvg71FrB — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) August 13, 2025

وتعاني إيران منذ سنوات من تحديات بيئية متزايدة، إذ تتكرر أزمات المياه والكهرباء والغاز خلال فصول الصيف والشتاء، وسط ضغوط ناجمة عن الجفاف وسوء التخطيط.

وقال نتنياهو في كلمته أمس إن “عطش الإيرانيين للحرية مثل عطشهم للمياه. خبراؤنا في المياه سيساعدونكم في توفير المياه وتكريرها وتنقيتها حين تحصلون على الحرية”.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ أشهر، وتمنع دخول المساعدات وتقطع المياه والكهرباء عنه، ما أدى إلى عشرات الوفيات بسبب الجوع وسوء التغذية، بالإضافة إلى مئات الشهداء وآلاف المصابين من منتظري المساعدات، الذين ارتقوا برصاص قوات الاحتلال عند نقاط توزيع المساعدات، التابعة لما يسمى “مؤسسة غزة الإنسانية”، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل.