بعملية مشتركة.. سرايا القدس تقصف قوات الاحتلال المتوغلة شرق الشجاعية (شاهد)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، مشاهد من استهداف لقوات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون، بمحيط تلة المنطار وجبل الصوراني شرق حي الشجاعية بمدينة غزة شمالي القطاع.

ويظهر المقطع الذي نشر عبر قناة سرايا القدس قيام مقاومين بتجهيز قذائف هاون بالتعاون مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى -الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- وتوجيهها تجاه قوات إسرائيلية.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها للعدوان الإسرائيلي، والرد على المجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، ضمن معركة “طوفان الأقصى“.