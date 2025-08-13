تصريحات قوية من عون ولاريجاني بشأن الملف اللبناني.. إليك التفاصيل (فيديو)

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن “أي تحديات تأتي من العدو الإسرائيلي أو غيره هي تحديات لجميع اللبنانيين وليس لفريق منهم فقط”.

رفض التدخلات

وشدد عون في مؤتمر صحفي عقب لقائه، ظهر اليوم الأربعاء، مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، في العاصمة اللبنانية بيروت، على رفضه القاطع للتدخلات في شؤون بلاده الداخلية من أي جهة، معتبرا أنه “غير مسموح لأي جهة حمل السلاح والاستقواء بالخارج”.

كما وجه عون انتقادًا مباشرًا للخطاب الإيراني، قائلا إن “اللغة التي سمعها لبنان في الفترة الأخيرة من بعض المسؤولين الإيرانيين غير مساعدة”.

وأوضح أن الصداقة بين لبنان وإيران يجب أن تكون “مع جميع اللبنانيين” وليس من خلال طائفة واحدة. وأكد على رغبته في التعاون مع إيران “ضمن حدود السيادة والصداقة والاحترام المتبادل”.

إيران تنفي التدخل وتتهم إسرائيل

في المقابل، نفى لاريجاني بشكل قاطع أي تدخل إيراني في الشأن اللبناني، مؤكدًا أن “طهران لا تتدخل في الشؤون الداخلية للبنان”.

وأضاف لاريجاني في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، أن من يتدخل في شؤون لبنان هم من “يملون الخطط والمواعيد النهائية”، مشيرًا بشكل خاص إلى الولايات المتحدة.

المقاومة تتصدى للتدخلات

وأكد لاريجاني أن “محور المقاومة لم يشكل بناء على أوامر خارجية بل يتصدى للتدخلات الأجنبية”. ووصف حزب الله بأنه “يتصدى لإسرائيل ويقف ضد حيوان مفترس”.

وقال “على لبنان أن يقدر قيمة المقاومة وحزب الله”، وأنهم “يتمتعون بفهم عميق للظروف الحالية”. وختم حديثه بالقول إن “أي قرار تتخذه الحكومة اللبنانية بدعم من جميع الأطراف يحظى باحترام طهران”.