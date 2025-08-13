حملة لبناء مدرسة تحمل اسم أنس الشريف

بدأت مؤسسة قطر الخيرية حملة لاستقبال تبرعات، لبناء مدرسة تحمل اسم الزميل الشهيد أنس الشريف، مراسل الجزيرة في غزة الذي اغتالته إسرائيل.

وقالت وزيرة التعليم القطرية لولوة الخاطر، على حسابها بمنصة إكس، تعليقا على المشروع “في مقعد صدق عند مليك مقتدر يا أبا صلاح. وفاء لروح شهيد الحق والحقيقة أنس الشريف، حملة لبناء مدرسة باسمه”.

#غزة #التغطية_مستمرة 🇵🇸 في مقعد صدق عند مليك مقتدر يا أبا صلاح 🍃 وفاءا لروح شهيد الحق والحقيقة #أنس_الشريف حملة لبناء مدرسة باسمه:https://t.co/jy27PvrAVc — لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) August 12, 2025

ومن المتوقع أن يستفيد من المدرسة، التي من المقرر إقامتها في قرغيزستان، 240 طالبا في مراحل التعليم المختلفة.

وأفادت قطر الخيرية على موقعها بأن المشروع يهدف إلى ضمان تعليم جيد، وتعزيز فرص إكمال التعليم للطلبة من الجنسين، وخفض مستوى الأمية في البلاد.

ويلبي المشروع حاجة ملحة في قرغيزستان، في ظل وجود عدد كبير من الطلبة في سن التعليم الثانوي خارج المدرسة، بالإضافة إلى معاناة البلاد من قلة المؤسسات التعليمية اللائقة لفئة طلبة الثانوي، وضعف جودة المدارس، وعدم توفير التدفئة.

وقتلت إسرائيل مراسلَي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل ومؤمن عليوة، والصحفي محمد الخالدي، في استهداف مباشر لخيمتهم أمام مجمع الشفاء بمدينة غزة.

وبحسب حكومة غزة، وصل عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 238 صحفيا وصحفية، قُتلوا بدم بارد بنيران الاحتلال الإسرائيلي بسبب نقلهم مآسي القطاع، منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.