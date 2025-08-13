رئيس وزراء نيوزيلندا: نتنياهو “فقد صوابه” وتمادى كثيرا

قال رئيس الوزراء النيوزيلندي (كريستوفر لوكسون)، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “فقد صوابه”، في الوقت الذي تدرس فيه نيوزيلندا ما إذا كانت ستعترف بدولة فلسطينية.

وقال لوكسون للصحفيين إن نقص المساعدات الإنسانية والتهجير القسري للسكان وضم غزة أمر مروع للغاية، مشيرا إلى أن نتنياهو “تمادى كثيرا”.

وأضاف لوكسون -الذي يترأس حكومة ائتلافية تنتمي ليمين الوسط “أعتقد أنه فقد صوابه.. ما شاهدناه أمس.. الهجوم على مدينة غزة، أمر غير مقبول على الإطلاق”.

"إذن غادري القاعة".. طرد النائبة النيوزيلندية عن حزب الخضر كلوي سواربريك من البرلمان بعد انتقاد موقف بلادها من الإبادة في غزة pic.twitter.com/GXXf208yXR — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 12, 2025

الاعتراف بالدولة الفلسطينية

وقال لوكسون في وقت سابق من هذا الأسبوع إن نيوزيلندا تدرس ما إذا كانت ستعترف بدولة فلسطينية.

وانضمت أستراليا حليفة نيوزيلندا الوثيقة يوم الاثنين إلى كندا وبريطانيا وفرنسا في إعلان اعتزامهم الاعتراف بدولة فلسطينية في اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول.

وقالت بريطانيا وكندا وأستراليا وعدد من الحلفاء الأوروبيين، أمس الثلاثاء، إن الأزمة الإنسانية في غزة وصلت إلى “مستويات لا يمكن تصورها”، داعين إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات دون قيود إلى القطاع الفلسطيني الذي مزقته الحرب.

وقبيل انعقاد جلسة البرلمان، اليوم، تجمع عدد من المحتجين خارج مقره، حاملين آنية طهي، وذكرت مؤسسة “ستاف” الإعلامية المحلية أن المتظاهرين دعوا النواب إلى “التحلي بالشجاعة والاعتراف بفلسطين“.

وجرى إخراج النائبة عن حزب الخضر (كلوي سواربريك) من البرلمان أمس بعد أن رفضت الاعتذار عن تعليقها الذي ألمحت فيه إلى أن السياسيين ضعفاء الشخصية لعدم دعمهم مشروع قانون معاقبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ترتكبها.

“فلسطين حرة”

وأُمرت سواربريك بمغادرة قاعة المناقشات لليوم الثاني (اليوم الأربعاء) بعد أن رفضت مرة أخرى الاعتذار.

وقال رئيس مجلس النواب جيري براونلي “لقد اتُهم ثمانية وستون عضوا من أعضاء هذا المجلس بضعف الشخصية.. لم يسبق أن تم قبول إهانات شخصية مثل تلك التي تم توجيهها داخل خطاب في هذا المجلس ولن أكون أول من يقبلها”.

وهتفت النائبة عن حزب الخضر كلوي سواربريك خلال مغادرتها “فلسطين حرة”.