رئيس الأركان الإسرائيلي يصادق على “الفكرة المركزية” لخطة احتلال غزة

صادق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، على خطة عمليات الجيش في قطاع غزة، التي تشمل مواصلة الهجوم على حي الزيتون جنوب مدينة غزة شمالي القطاع، تمهيدا لخطوات تصعيدية مقبلة.

وقال جيش الاحتلال في بيان “رئيس الأركان يصادق على الفكرة المركزية لخطة الهجوم في غزة”.

وجاءت المصادقة خلال اجتماع موسع لهيئة الأركان، اليوم الأربعاء، بمشاركة جهاز الأمن العام (الشاباك) وقادة عسكريين، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي.

واستعرض الاجتماع ما وصفه الجيش بـ”إنجازات” قواته على الأرض منذ بدء العدوان على الحي، الثلاثاء، وأقر خطة تتماشى مع توجيهات المستوى السياسي، وتشمل رفع جاهزية القوات، واستدعاء قوات الاحتياط، وتنفيذ تدريبات ميدانية، إلى جانب منح فترة استراحة قصيرة قبل مواصلة العمليات.

موجة احتجاجات

وتأتي الخطة في سياق قرار المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) بالموافقة على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة كله، بدءا بمدينة غزة عبر تهجير نحو مليون من سكانها إلى الجنوب، ثم التوغل في التجمعات السكنية، قبل الانتقال لاحتلال مخيمات اللاجئين وسط القطاع.

وأثارت هذه الخطوة موجة احتجاجات في إسرائيل، حيث وصف زامير خطة نتنياهو بأنها “فخ استراتيجي”، في ظل أخطارها على حياة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة منذ 676 يوما، البالغ عددهم نحو 50 أسيرا، بينهم 20 على قيد الحياة، وفق تقديرات تل أبيب.

وتزايد التوتر الداخلي مع أنباء نشرتها صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن أن عائلة نتنياهو ومساعديه يسعون لإقالة زامير بسبب معارضته للعملية في مدينة غزة. وفي هذا السياق، تظاهر طيارون في الجيش أمام مقر هيئة الأركان بتل أبيب، مطالبين بوقف الحرب، وأعلنت عائلات الأسرى وتنظيمات مدنية عن إضراب شامل في 17 أغسطس/آب الجاري.