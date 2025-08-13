هآرتس: لهذا السبب تمنع إسرائيل الصحفيين الأجانب من دخول غزة (فيديو)

قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية إن استمرار تل أبيب في منع دخول الصحفيين الدوليين إلى قطاع غزة، يجعل محاسبتها على استهداف الصحفيين أمرا صعبا، محذرة من أن ذلك يحول ممارساتها تجاه الإعلام إلى قضية دولية ذات تكلفة سياسية عالية.

وأوضافت الصحيفة أن “الاعتماد على الصحفيين الفلسطينيين وحدهم يثير الشكوك حول مصداقيتهم أمام الرأي العام الغربي، كما يعرضهم للاستهداف الجسدي دون متابعة مباشرة من مراسلين دوليين”.

وأضافت هآرتس أن وجود صحفيين أجانب على الأرض يعني أن أي استهداف لهم أو إصابتهم قد يفتح تحقيقات دولية واسعة ويزيد الضغط السياسي على إسرائيل.

موجة جدل

وأثار تقرير الصحيفة موجة جدل واسعة على مواقع التواصل، حيث اعتبر البعض أن إسرائيل تتجاوز القانون الدولي وحقوق الإنسان باستهداف الصحفيين، فيما شدد آخرون على ضرورة السماح للإعلام الدولي بتوثيق ما يحدث في فلسطين لمنع الإفلات من المسؤولية.

وفي المقابل، واصلت القوات الإسرائيلية استهدافاتها الدموية في غزة، حيث ارتكبت ليلة أمس مجزرة جديدة بعد قصف تجمع للمواطنين عند مفترق سوق الشيخ رضوان وشارع الجلاء شمالي القطاع، أسفرت عن استشهاد شخصين وإصابة أكثر من 50 آخرين.