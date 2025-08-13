شهيد برصاص مستوطنين هاجموا بلدة دوما جنوبي نابلس.. وحماس تعلق (فيديو)

استشهد فلسطيني، اليوم الأربعاء، برصاص مستوطنين إسرائيليين في بلدة دوما جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، أعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب ثمين خليل رضا دوابشة (35 عاما) متأثرا بإصابته برصاص المستوطنين الذين هاجموا بلدة دوما.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، قد قالت إن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة لمواطن آخر وصفتها بأنها خطرة خلال اعتداء المستوطنين على البلدة.

من جهته أكد رئيس مجلس قروي دوما سليمان دوابشة، أن المستوطنين هاجموا المواطنين، وأطلقوا النار صوبهم في المنطقة الجنوبية من القرية، وسط أعمال تجريف تشهدها المنطقة منذ أيام.

حماس تدين الاعتداءات

من جانبه أكد عبد الرحمن شديد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الاعتداءات الوحشية التي ترتكبها عصابات المستوطنين بحق المدن والقرى والمخيمات في الضفة الغربية، وما شوهد صباح اليوم من عدوان إسرائيلي على بلدة دوما جنوب نابلس، “هي استكمال لسياسة الاحتلال الفاشي ومحاولاته المستميتة لفرض الضم والتهجير”.

وشدد القيادي في حماس على أن عدوان جيش الاحتلال والمستوطنين لن يجلب لهم إلا مزيدًا من الخيبة وإساءة الوجه، مؤكدا أن سياسة الترهيب التي تستهدف البلدات والقرى الفلسطينية في الضفة لن تفلح في زحزحة أبنائها عن أرضهم وحقهم.

وأضاف “ما نشهده من مواجهات بطولية وتصدٍّ من الأهالي يعكس روح الصمود والدفاع عن الأرض والكرامة، فشعبنا لن يقف مكتوف الأيدي أمام عربدة المستوطنين وإرهابهم”.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان استشهد 10 مواطنين برصاص المستوطنين الإسرائيليين منذ بداية العام الجاري، لترتفع بذلك حصيلة الشهداء الذين فقدوا حياتهم نتيجة أعمال عنف المستوطنين إلى 30 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.