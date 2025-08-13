طبيبة أطفال أمريكية: الجوع تجاوز آلام البتر والحرق وهذا ما رأيته عند مغادرتي غزة (شاهد)

شهادة مؤثرة قدمتها طبيبة الأطفال الأمريكية وعضو مجلس إدارة “أطباء بلا حدود”، أقصى دوراني، عقب عودتها من مهمة إنسانية في قطاع غزة، وصفت خلالها ما يجري بأنه “إبادة جماعية تتعمد إسرائيل فيها استخدام القسوة والشر”.

حرب التجويع

ووثقت دوراني شهادتها في حديث لمنصة “ناس نيويورك”، على شهرين قضتهما في غزة، حيث فرض الجيش الإسرائيلي، إلى جانب القصف اليومي، حرب تجويع خانقة طالت الجميع، بما في ذلك الطواقم الطبية.

واستعرض برنامج “هاشتاج” على الجزيرة مباشر شهادة دوراني والردود على منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت الطبيبة إن جيش الاحتلال فرض قيودًا صارمة حتى على العاملين في المجال الإنساني، إذ سمح لها بإحضار كمية محدودة من الطعام لا تتجاوز 3 كيلوغرامات.

طبيبة أطفال أمريكية : "الأطفال في #غزة لا يصرخون من الألم… بل من الجوع!"#هاشتاج pic.twitter.com/0grzzRZFxG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 12, 2025

الأطفال الجرحى يصرخون من ألم الجوع

وعن أكثر ما أثار حزنها، ذكرت مشاهد من المستشفى حيث يتلقى العلاج أطفال مشوهون، بأطراف مفقودة أو بحروق من الدرجة الثالثة، مشيرة إلى أن الأدوية المسكّنة غالبا ما تكون غير متوفرة، “لكن الأطفال لا يصرخون بسبب الألم، بل يصرخون: أنا جائع!”.

واستذكرت لحظة مغادرتها جنوب غزة وما رأته من نافذة الحافلة في مدينة رفح وقد تحولت إلى ركام، وعلى الجانب الآخر كانت إسرائيل خضراء مورقة تنعم بالحياة.

وقالت إن أول ما رأته عند الخروج من البوابة “مجموعة من الجنود الإسرائيليين يجلسون إلى طاولة يتناولون الغداء، مما أشعرها بغثيان غير مسبوق”.