“كما حدث في سوريا وأوكرانيا”.. نتنياهو يمهد لتنفيذ خطط تهجير سكان غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، أن تل أبيب “ستسمح” لسكان غزة الذين يريدون الفرار من الحرب المستمرة في القطاع بالمغادرة إلى الخارج، مع استعداد جيش الاحتلال لتوسيع نطاق حملته العسكرية على القطاع.

وكانت دعوات سابقة لترحيل الغزيين إلى خارج القطاع، بما فيها التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أثارت مخاوف في صفوف الفلسطينيين واستدعت إدانات دولية.

ودافع نتنياهو عن استراتيجيته في مقابلة مع وسيلة إعلامية إسرائيلية، بُثت بعد إعلان مصر أن الوسطاء يعملون لإحياء هدنة الستين يوما في غزة.

هذا “ما يحدث في كل النزاعات”

وسئل نتنياهو خلال مقابلة بالعبرية مع قناة “آي 24 نيوز” الدولية عن احتمال مغادرة سكان غزة إلى الخارج، فأجاب بأن “هذا الأمر يحصل في كل النزاعات”، مضيفا “سنسمح بذلك، خلال المعارك وبعدها”.

وأضاف “نمنحهم الفرصة لمغادرة مناطق القتال في المقام الأول، ومغادرة القطاع عموما، إذا رغبوا في ذلك”، مشيرا إلى مغادرة لاجئين خلال الحروب في سوريا وأوكرانيا وأفغانستان.

وتابع “سنسمح بذلك داخل غزة في المقام الأول خلال المعارك، وسنسمح لهم بالتأكيد بمغادرة غزة أيضا”.

وأردف نتنياهو “نتحدث الى العديد من الدول التي يمكن أن تكون مضيفة، ولا يمكنني أن أفصّل ذلك هنا، لكن الأمر الطبيعي بالنسبة إلى جميع من يتكلمون، جميع من يبدون قلقهم على الفلسطينيين ويريدون مساعدتهم، أن يفتحوا أبوابهم”.

ويُعَد أي مسعى بالنسبة للفلسطينيين لإجبارهم على مغادرة أراضيهم سيعيد إلى الأذهان ذكرى “النكبة” مع قيام إسرائيل عام 1948.

نبحث عن دول ثالثة تستقبلهم

وكان نتنياهو قد قال، في وقت سابق، إن حكومته تعمل على إيجاد دول ثالثة تستقبل سكان غزة، وذلك عقب اقتراح ترامب طردهم وتطوير القطاع كوجهة سياحية. كما دعا وزراء اليمين المتطرف في ائتلاف نتنياهو إلى رحيل “طوعي” لفلسطينيي غزة.

وفجر الجمعة، أقر المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) خطة طرحها نتنياهو لإعادة احتلال غزة بالكامل، مما أثار احتجاجات إسرائيلية اعتبرتها بمثابة حكم إعدام بحق الأسرى.

وتأتي تصريحات نتنياهو بينما جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب المستمرة منذ 22 شهرا في غزة متعثرة منذ أسابيع، بعد انهيار الجولة الأخيرة من المفاوضات في يوليو/تموز الماضي.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي إن القاهرة “تبذل جهدا كبيرا حاليا بالتعاون الكامل مع القطريين والأمريكيين”، وأضاف أن “الهدف الرئيسي هو العودة الى المقترح الأول -وقف لإطلاق النار لـ60 يوما- مع الإفراج عن بعض الأسرى وبعض المعتقلين الفلسطينيين وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة بدون عوائق وبدون شروط”.

لكن نتنياهو قال في المقابلة مع قناة “آي 24 نيوز” إنه سيعارض “الإفراج التدريجي عن الرهائن”، وإنه يريد “عودتهم جميعا في إطار وضع حد للحرب مع حماس إنما بشروطنا”.

ورفضا لخطة نتنياهو، قالت عائلات الأسرى وقتلى جيش الاحتلال، الأحد الماضي، إنها تعتزم تنفيذ إضراب شامل وشل الحياة في 17 أغسطس/آب الجاري، ولاحقا أعلنت شركات وجامعات نيتها المشاركة.